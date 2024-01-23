Осимхен уже определился со своим будущим

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заявил, что уже принял решение насчет своего будущего.

Осимхен лишь в прошлом месяце заключил с "Наполи" новый контракт до 2026 года, однако так долго в итальянском клубе Виктор оставаться не собирается.



Осимхен остается целью номер один "Челси" среди нападающих, и после окончания этого сезона 25-летний нигериец будет готов сделать следующий шаг в своей карьере.



"Я уже принял решение насчет того, какой шаг мне сделать в конце сезона. Я уже определился. У меня уже есть свой план. Я знаю, чего хочу, и знаю, какой шаг хочу сделать".



"Думаю, 60% людей упоминают слухи, связывающие меня с Премьер-Лигой. Премьер-Лига — одна из крупнейших лиг в мире".



"Я хочу сильно завершить этот сезон с "Наполи", а затем последовать решению, которое я уже принял", — сообщил Осимхен CBS Sports.



Добавим, новый контракт Осимхена предусматривает отступные в 112 миллионов фунтов.