Осимхен уже определился со своим будущим
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен заявил, что уже принял решение насчет своего будущего.
Осимхен лишь в прошлом месяце заключил с "Наполи" новый контракт до 2026 года, однако так долго в итальянском клубе Виктор оставаться не собирается.
Осимхен остается целью номер один "Челси" среди нападающих, и после окончания этого сезона 25-летний нигериец будет готов сделать следующий шаг в своей карьере.
"Я уже принял решение насчет того, какой шаг мне сделать в конце сезона. Я уже определился. У меня уже есть свой план. Я знаю, чего хочу, и знаю, какой шаг хочу сделать".
"Думаю, 60% людей упоминают слухи, связывающие меня с Премьер-Лигой. Премьер-Лига — одна из крупнейших лиг в мире".
"Я хочу сильно завершить этот сезон с "Наполи", а затем последовать решению, которое я уже принял", — сообщил Осимхен CBS Sports.
Добавим, новый контракт Осимхена предусматривает отступные в 112 миллионов фунтов.
23.01.2024 19:00
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