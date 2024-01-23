"Ливерпуль" следит за Колуиллом
"Ливерпуль" продолжает следить за ситуацией вокруг защитника "Челси" Леви Колуилла.
По информации talkSPORT, "Ливерпуль" готов потратиться на Колуилла уже в это трансферное окно.
"Челси" находится под давлением правил финансового фейр-плей, поэтому лондонский клуб открыт к предложениям насчет Конора Галлахера и Армандо Бройи. Первый доступен для трансфера за 45-50 миллионов фунтов, второй — за 35 млн. фунтов.
Пока "Челси" не нашел покупателей на Галлахера и Бройю, что может заставить "синих" рассмотреть предложения насчет других своих игроков — вроде Колуилла.
Поэтому "Ливерпуль" сохраняет интерес к Леви и все еще может предпринять попытку заполучить 20-летнего игрока сборной Англии.
"Ливерпуль" в любом случае планирует купить центрального защитника — если не в январе, то грядущим летом. К этому "красных" подталкивает возраст Виргила Ван Дейка и истекающий контракт Жоэля Матипа.
23.01.2024 18:00
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Последние комментарии:
Мдааа, англичанин еще и из Лондона, нелегко будет его получить
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Он летом 2023 года продлил контракт до 2029 года, поэтому лямов за 100 минимум в колбасню перейдет.
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пусть забирают, этого ущерного
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