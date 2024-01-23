"Ливерпуль" следит за Колуиллом

Леви Колуилл "Ливерпуль" продолжает следить за ситуацией вокруг защитника "Челси" Леви Колуилла.

По информации talkSPORT, "Ливерпуль" готов потратиться на Колуилла уже в это трансферное окно.

"Челси" находится под давлением правил финансового фейр-плей, поэтому лондонский клуб открыт к предложениям насчет Конора Галлахера и Армандо Бройи. Первый доступен для трансфера за 45-50 миллионов фунтов, второй — за 35 млн. фунтов.

Пока "Челси" не нашел покупателей на Галлахера и Бройю, что может заставить "синих" рассмотреть предложения насчет других своих игроков — вроде Колуилла.

Поэтому "Ливерпуль" сохраняет интерес к Леви и все еще может предпринять попытку заполучить 20-летнего игрока сборной Англии.

"Ливерпуль" в любом случае планирует купить центрального защитника — если не в январе, то грядущим летом. К этому "красных" подталкивает возраст Виргила Ван Дейка и истекающий контракт Жоэля Матипа.


Метки Колуилл, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.01.2024 18:29 # largo-winch
    Мдааа, англичанин еще и из Лондона, нелегко будет его получить

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  2. drogba11cool 23.01.2024 18:22 # drogba11cool
    Он летом 2023 года продлил контракт до 2029 года, поэтому лямов за 100 минимум в колбасню перейдет.

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  3. gjchancel 23.01.2024 18:06 # gjchancel
    пусть забирают, этого ущерного

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