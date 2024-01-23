Лейндерс объяснил возвращение травмированного Салаха

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс объяснил возвращение нападающего Мохамеда Салаха с Кубка Африки на лечение.

Салах навлек на себя огромную критику, оставив сборную Египта по ходу Кубка Африки и вернувшись в расположение "Ливерпуля" с травмой задней поверхности бедра.



Однако Лейндерс считает, что это было лучшее решение для самого Салаха. Так Мохамед получит наибольшие шансы поправиться к финалу Кубка Африки, если египтяне туда попадут.



"Из первого сообщения следовало, что он пропустит только несколько дней или неделю, но углубленное обследование обнаружило настоящий надрыв в задней поверхности бедра".



"Ожидается, что он пропустит три-четыре недели, если все сложится правильно".



"В чем никогда нельзя сомневаться, так это в преданности Мохамеда делу. Я никогда не встречал парня, игрока и просто человека, который был бы так предан жизни профессионального футболиста".



"Я знаю, что их страна опустошена его потерей. Мы сами были опустошены, услышав о его травме".



"Он сыграл первый матч, забил, отдал результативную передачу, он капитан и имеет огромное значение для своей сборной. Единственная причина, почему наш медицинский штаб и их медицинский штаб решили вернуть его сюда, заключается в том, чтобы дать ему лучшие шансы на участие в финале, если Египет туда попадет".



"Я очень доволен взаимодействием медицинских штабов сборной Египта и "Ливерпуля". Они очень тесно общались и приняли совместное решение".



"Это пример того, как международный футбол и клубный футбол должны сотрудничать, ставя во главу игрока, а не цели каждой из сторон, потому что это конфликт интересов".



"Все мы приняли решение, которое лучше всего для Мохамеда. Лучше всего для него будет иметь стабильную обстановку и знакомых людей, сосредоточившись на реабилитации", — цитирует Лейндерса Sky Sports.