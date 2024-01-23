Робертсон попадет в заявку "Ливерпуля" на матч Кубка Лиги с "Фулхэмом"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон восстановился после травмы плеча и должен попасть в заявку "красных" на ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Фулхэма" в среду.

Робертсон не играет в футбол уже более трех месяцев, получив травму плеча в матче за сборную Шотландии против Испании в октябре.



Это повреждение потребовало операции, однако сейчас 29-летний защитник уже поправился и возобновил тренировки в общей группе.



"Давайте начнем с Роббо, потому что он тренировался с командой вчера. Он отсутствует уже 13 недель, и у него состоялась встреча с хирургом, чтобы убедиться, что он готов к полному контакту, и теперь эта ясность появилась. Он проделал большую работу, особенно в завершающей стадии своей реабилитации, поэтому он здоров с точки зрения спортивной науки. Теперь ему нужно набрать форму с помощь полноценных тренировок с командой".



"Его возвращение — это большое, большое преимущество. Мы его заждались — он один из наших капитанов. Я только что повстречал его в столовой, и он сказал: "Пеп, мой тренировочный костюм со мной!" Поэтому он стремится быть с командой, и это хорошо. Он отправится на выезд", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса официальный веб-сайт "красных".