Робертсон попадет в заявку "Ливерпуля" на матч Кубка Лиги с "Фулхэмом"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон восстановился после травмы плеча и должен попасть в заявку "красных" на ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Фулхэма" в среду.

Робертсон не играет в футбол уже более трех месяцев, получив травму плеча в матче за сборную Шотландии против Испании в октябре.

Это повреждение потребовало операции, однако сейчас 29-летний защитник уже поправился и возобновил тренировки в общей группе.

"Давайте начнем с Роббо, потому что он тренировался с командой вчера. Он отсутствует уже 13 недель, и у него состоялась встреча с хирургом, чтобы убедиться, что он готов к полному контакту, и теперь эта ясность появилась. Он проделал большую работу, особенно в завершающей стадии своей реабилитации, поэтому он здоров с точки зрения спортивной науки. Теперь ему нужно набрать форму с помощь полноценных тренировок с командой".

"Его возвращение — это большое, большое преимущество. Мы его заждались — он один из наших капитанов. Я только что повстречал его в столовой, и он сказал: "Пеп, мой тренировочный костюм со мной!" Поэтому он стремится быть с командой, и это хорошо. Он отправится на выезд", — цитирует ассистента главного тренера "Ливерпуля" Пепа Лейндерса официальный веб-сайт "красных".


Метки Ливерпуль, Робертсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 23.01.2024 16:04 # xxa
    Ждемс! Энди Уоллис - Уильям Робертсон ты наш!

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  2. electric 23.01.2024 16:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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