"Аль-Наср" готовит предложение по Ван-Биссаке

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии готовит предложение о покупке правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.

"Аль-Наср", за который выступают звезды вроде Криштиану Роналду, Садио Мане и Эмерика Лапорта, рассматривает приглашение крайнего защитника своим приоритетом на зимнее трансферное окно.



Ранее в январе "Аль-Насру" не удалось приобрести Эмерсона Рояла, которого "Тоттенхэм" отказался отпустить в саудовский клуб за 20 миллионов фунтов.



Как сообщает The Telegraph, теперь "Аль-Наср" предпримет попытку заполучить 26-летнего Ван-Биссаку, который выходил в стартовом составе менее чем на половину матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Ранее в январе "Юнайтед" подтвердил, что воспользовался своей опцией и продлил контракт с Ван-Биссакой на 12 месяцев — до июня 2025. Но долгосрочное будущее экс-защитника "Кристал Пэлас" на "Олд Траффорд" остается под вопросом.