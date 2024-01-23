Филлипс согласился на переход в "Вест Хэм"

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс дал свое согласие на переход в "Вест Хэм" на правах аренды.

В этом сезоне Филлипс принял участие всего в четырех матчах Премьер-Лиги за "Сити", и Калвин полон желания отправиться в клуб, который обеспечит его игровой практикой в преддверии Евро-2024.



Филлипса сватали в различные клубы Премьер-Лиги и Европы, однако "Вест Хэм", судя по всему, выигрывает борьбу за 28-летнего полузащитника сборной Англии.



Как сообщает talkSPORT, "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Сити" об условиях арендного соглашения, и оба клуба надеются на скорое достижение компромисса. Также "молотобойцы" уже заручились согласием самого Филлипса на переход.



Если Филлипс хорошо себя проявит во второй половине сезона, "Сити" будет проще продать Калвина, на приглашение которого из "Лидса" 18 месяцев назад было потрачено 45 млн. фунтов.