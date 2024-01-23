Фердинанд раскритиковал Артету за поход к Salt Bae
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за поход в ресторан к известному турецкому повару Нусрету Гекче по прозвищу Salt Bae.
Во время недавнего тренировочного сбора в Абу-Даби Артета не смог отказать себе в удовольствии посетить стейк-хаус Nusr-Et Гекче.
Гекче лично принял важных гостей из Лондона, и вскоре в социальных сетях распространилось видео, на котором турок кладет кусок мяса в открытый рот Артеты. По мнению Фердинанда, Микель повел себя неподобающим образом.
"Он (Salt Bae) кормил некоторых из гостей на моей свадьбе таким образом. Даже если я заплатил за это, я не позволю ему кормить меня, но он делал это с некоторыми гостями рядом".
"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не поступил бы так, только главный тренер "Арсенала" может сотворить такую глупость. Пеп (Гвардиола) не поступил бы так", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
23.01.2024 13:00
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Последние комментарии:
Ходить в 2024 веке к салтбаю за мясцом такое кринжатина конечно, сорри конониры но ваш тренерок обкакался...
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Фердинанд просто клоун, который позорит мю, своими заявлениями.
Закомплексованный клоун
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Верного пса накормил. Что тут такого?
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Голландский 10обнимашек не сделал бы так, ну ну )))))
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Брызги жира по лицу стекали это всё канониры..
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Чё ты несёшь, мымра черная, каждый может проводить своё время, как ему по кайфу
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Канониры любят, когда их мясными уколами в рот кормят))
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