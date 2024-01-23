Фердинанд раскритиковал Артету за поход к Salt Bae

Микель Артета Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за поход в ресторан к известному турецкому повару Нусрету Гекче по прозвищу Salt Bae.

Во время недавнего тренировочного сбора в Абу-Даби Артета не смог отказать себе в удовольствии посетить стейк-хаус Nusr-Et Гекче.

Гекче лично принял важных гостей из Лондона, и вскоре в социальных сетях распространилось видео, на котором турок кладет кусок мяса в открытый рот Артеты. По мнению Фердинанда, Микель повел себя неподобающим образом.

"Он (Salt Bae) кормил некоторых из гостей на моей свадьбе таким образом. Даже если я заплатил за это, я не позволю ему кормить меня, но он делал это с некоторыми гостями рядом".

"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не поступил бы так, только главный тренер "Арсенала" может сотворить такую глупость. Пеп (Гвардиола) не поступил бы так", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Арсенал, Артета, видео

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2353

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 23.01.2024 14:15 # bangladesh
    Ходить в 2024 веке к салтбаю за мясцом такое кринжатина конечно, сорри конониры но ваш тренерок обкакался...

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  2. lfc-krr 23.01.2024 13:40 # lfc-krr
    Фердинанд просто клоун, который позорит мю, своими заявлениями.
    Закомплексованный клоун

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  3. suddenly 23.01.2024 13:38 # suddenly
    Верного пса накормил. Что тут такого?

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  4. w1 23.01.2024 13:24 # w1
    Голландский 10обнимашек не сделал бы так, ну ну )))))

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  5. makeewadim 23.01.2024 13:24 # makeewadim
    Брызги жира по лицу стекали это всё канониры..

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  6. soloviev 23.01.2024 13:08 # soloviev
    Чё ты несёшь, мымра черная, каждый может проводить своё время, как ему по кайфу

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  7. skibidi-toilet 23.01.2024 13:07 # skibidi-toilet
    Канониры любят, когда их мясными уколами в рот кормят))

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