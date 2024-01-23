Фердинанд раскритиковал Артету за поход к Salt Bae

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за поход в ресторан к известному турецкому повару Нусрету Гекче по прозвищу Salt Bae.

Во время недавнего тренировочного сбора в Абу-Даби Артета не смог отказать себе в удовольствии посетить стейк-хаус Nusr-Et Гекче.



Гекче лично принял важных гостей из Лондона, и вскоре в социальных сетях распространилось видео, на котором турок кладет кусок мяса в открытый рот Артеты. По мнению Фердинанда, Микель повел себя неподобающим образом.



"Он (Salt Bae) кормил некоторых из гостей на моей свадьбе таким образом. Даже если я заплатил за это, я не позволю ему кормить меня, но он делал это с некоторыми гостями рядом".



"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" не поступил бы так, только главный тренер "Арсенала" может сотворить такую глупость. Пеп (Гвардиола) не поступил бы так", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.



