Около 20 клубов готов вступить в Суперлигу

Один из руководителей Европейской Суперлиги Анас Лаграри заявил, что около 20 клубов выразили свою готовность принять участие в турнире.

Напомним, изначально проект Европейской Суперлиги развалился спустя 48 часов после того, как он был представлен широкой аудитории в апреле 2021. И начался этот процесс с отказа от участия в соревновании клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги.



В прошлом месяце Суперлига получила второе дыхание, потому что Европейский суд постановил, что УЕФА и ФИФА незаконно блокировали создание этого соревнования.



Будучи одним из основателей компании A22, которая стоит за Суперлигой, Лаграри намекает, что некоторые клубы Премьер-Лиги могут вернуться в проект, несмотря на опубликованные в декабре заявления о приверженности турнирам УЕФА.



"С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы запустить соревнование".



"Я не хочу называть их имена, потому что не хочу подставлять их. Один клуб, который уже подтвердил свое участие, опубликовал заявление против Суперлиги, объяснив это так: "Это то же самое, как подтвердить назначение тренера, а затем уволить его через несколько недель".



"Мы очень заняты общением с различными клубами, фанатскими объединениями, игроками и людьми, которые участвуют в футболе на ежедневной основе. Все они звонят нам, чтобы лучше понять этот проект. Раз уж он возможен и легален, они хотят участвовать в нем. Вместе мы можем улучшить футбол", — цитирует Лаграри Daily Star.