Джонсон считает, что "Ливерпуль" способен на покер

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что у команды Юргена Клоппа есть шансы завоевать все четыре доступных трофея в этом сезоне.

Прямо сейчас "Ливерпуль" находится в отличной форме, уверенно лидируя в Премьер-Лиге. Также "красные" достигли плей-офф Лиги Европы, полуфинала Кубка Лиги и 4-го раунда Кубка Англии.



Джонсон видит у "Ливерпуля" повадки чемпионской команды, а также считает, что "красные" могут играть еще лучше. Глен считает покер возможным, но верит в это с трудом.



"Причина, почему они находятся на вершине Премьер-Лиги в данный момент, заключается в том, что они выигрывают матчи, не показывая яркого футбола в целом ряде матче. Они могут победить, плохо играя, и это признак команды, которая будет успешна. Они делали это несколько раз в этом сезоне".



"Они еще не вышли на свой пик, но все равно выигрывают матчи, поэтому очевидно, что они способны на большее. Происходили и более странные вещи, но я не верю, что они завоюют все четыре трофея, потому что им предстоит сыграть так много матчей, и это так изнурительно. Но возможно ли это? Абсолютно", — сообщил Джонсон Daily Star.