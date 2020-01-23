Кэррик призвал фанатов "Мидлсбро" мечтать о финале Кубка Лиги

Майкл Кэррик Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик призвал верить своих болельщиков в то, что "речники" способны превзойти "Челси" и выйти в финал Кубка Лиги.

Во вторник вечером "Боро" проведет ответный полуфинальный матч Кубка Лиги, сыграв на "Стэмфорд Бридж".

Первую встречу с "Челси" представитель Чемпионшипа выиграл со счетом 1:0, поэтому Кэррик только приветствует разговоры о поездке на "Уэмбли" на финал.

"Частично футбол заключается в том, чтобы создавать надежды, мечты, страсть, восторг, сказку. Я сам был таким, когда был чисто болельщиком. Так и должно быть".

"Это очень по-другому, когда ты принимаешь в этом участие. Ты должен быть сосредоточен и относиться к этому как к деловой задаче. Однако это не отменяет волнения, восторга и страстного желания преуспеть. Просто это немного по-другому".

"Болельщики определенно должны мечтать и получить максимум удовольствия от этого. Они хотят, чтобы мы сыграли как можно лучше, и в этом красота футбола", — цитирует Кэррика The Independent.


Метки Кубок Лиги, Кэррик, Мидлсбро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 10:00

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  1. black-sumrak1990 23.01.2024 11:01 # black-sumrak1990
    Мотивирует пацанов, остался один шаг до финала на Уэмбли!!!
    Всё или ничего.

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  2. kagawa 23.01.2024 10:13 # kagawa
    Ставь лайк если тоже охерел. что Гаррик все это время был тренером мидлсбро

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