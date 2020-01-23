Кэррик призвал фанатов "Мидлсбро" мечтать о финале Кубка Лиги

Главный тренер "Мидлсбро" Майкл Кэррик призвал верить своих болельщиков в то, что "речники" способны превзойти "Челси" и выйти в финал Кубка Лиги.

Во вторник вечером "Боро" проведет ответный полуфинальный матч Кубка Лиги, сыграв на "Стэмфорд Бридж".



Первую встречу с "Челси" представитель Чемпионшипа выиграл со счетом 1:0, поэтому Кэррик только приветствует разговоры о поездке на "Уэмбли" на финал.



"Частично футбол заключается в том, чтобы создавать надежды, мечты, страсть, восторг, сказку. Я сам был таким, когда был чисто болельщиком. Так и должно быть".



"Это очень по-другому, когда ты принимаешь в этом участие. Ты должен быть сосредоточен и относиться к этому как к деловой задаче. Однако это не отменяет волнения, восторга и страстного желания преуспеть. Просто это немного по-другому".



"Болельщики определенно должны мечтать и получить максимум удовольствия от этого. Они хотят, чтобы мы сыграли как можно лучше, и в этом красота футбола", — цитирует Кэррика The Independent.