Райс должен вернуться к матчу против "Форест"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс должен поправиться к матчу Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" 30 января.

Райс был вынужденно заменен на 73-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (5:0) пожаловавшись на дискомфорт в задней поверхности бедра.



По информации Daily Mail, речь идет всего лишь о мышечном напряжении, а еще одна хорошая новость для "Арсенала" в том, что команда Микеля Артеты не играет до следующего вторника.



Ожидается, что этой недели Райсу будет достаточно, чтобы отдохнуть и подготовится к выезду в Ноттингем.



Райс выходил в стартовом составе на каждый из 21 матча "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав две результативные передачи.