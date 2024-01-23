Холанд возобновил тренировки с "Сити"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд возобновил полноценные тренировки после травмы стопы.

Холанд пропустил последние шесть недель после того, как в проигранном "Сити" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 6 декабря (1:0) у него возникли проблемы со стопой.

Углубленное обследование обнаружило у Холанда трещину в кости, а пару недель назад у 23-летнего игрока сборной Норвегии случился рецидив.

Тем не менее, сейчас восстановление Холанда вышло на финишную прямую, и в понедельник Эрлинг смог присоединиться к своим партнерам на тренировке во время сбора "Сити" в Абу-Даби.

В ближайшую пятницу "Сити" предстоит сыграть против "Тоттенхэма" в Кубке Англии, и если Холанд не будет готов к этому матчу, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола может поберечь Эрлинга до домашней встречи с "Бернли" 31 января.


Метки Манчестер Сити, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. narcot-fake 23.01.2024 08:44 # narcot-fake
    КОРОЛЬ!!!

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  2. closer 23.01.2024 08:02 # closer
    Сейчас мода на фотографов-карликов.
    Хорошо ещё не от болта фотографировали

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