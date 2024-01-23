Почеттино объяснил неважную атмосферу на "Стэмфорд Бридж"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что неважная атмосфера на "Стэмфорд Бридж" связана с неудачным прошлым сезоном.

Во вторник вечером "Челси" попытается отыграться против "Мидлсбро" в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги, и Почеттино очень рассчитывает на своих болельщиков.



Почеттино чувствует, что атмосфера на "Стэмфорд Бридж" стала улучшаться после того, как в первые 11 месяцев 2023 года "синие" одержали только три домашние победы в Премьер-Лиге при Грэме Поттере, Бруно Сальторе, Фрэнке Лэмпарде и самом Маурисио.



"Сейчас мы расплачиваемся за эффект последних 18 месяцев. Мы здесь только шесть месяцев, и порой для нас сложно сравнивать. Сейчас результаты улучшились, но фанаты все еще испытывают связанное с прошлым сезоном разочарование".



"Сейчас люди могут высказывать свое мнение, и я скажу, что атмосфера была довольно слабой. Здесь долгое время царило разочарование. Но у нас очень хорошие впечатления насчет "Стэмфорд Бридж".



"Окей, в некоторые периоды некоторых матчей болельщики не были энергичны — вроде "Ноттингем Форест" или "Брентфорда", но это связано с тем, что команда не воодушевляла фанатов. Это наша вина".



"Но против "Арсенала", "Сити", "Брайтона", "Ливерпуля" фанаты были очень хороши".



"Некоторые люди думали, что против "Фулхэма" нам будет легко, но даже "Ливерпулю" не было легко против "Фулхэма". Они победили "Арсенала". Нам было сложно, когда мы играли против "Престона", потому что они были мотивированы, и в этом красота кубков. Другая команда может не уступать тебе в различных аспектах, и тебе придется тяжело".



"Когда ты проиграл слишком много матчей дома, как мы в прошлом сезоне, ты чувствуешь разочарование, и это нормально, что фанаты недостаточно энергичны", — цитирует Почеттино talkSPORT.