Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" отказался обменять Аарона Ван-Биссаку на Дензела Думфриса. "Арсенал" узнал цену за Амаду Онана. "Ливерпуль" не получит Леви Колуилла в январе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Интера" об обмене защитника Аарона Ван-Биссаки на вингбека Дензела Думфриса. (The Sun)
Больше других среди игроков "Юнайтед" саудовские клубы хотят полузащитника Каземиро. (Evening Standard)
Переход вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри в "Гранаду" на правах аренд под угрозой срыва из-за разногласий сторон насчет вклада испанского клуба в покрытие зарплаты игрока. (Faily Mail)
"Эвертон" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Амаду Онана, который интересен "Арсеналу". (The Telegraph)
"Челси" не собирается продавать в этом месяце защитника Леви Колуилла, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля". (TEAMtalk)
"Барселона" пока не обращалась к "Сити" насчет полузащитника Калвина Филлипса. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" близок к согласованию сделки по аренде Филлипса, но "Ювентус" все еще может перехватить Калвина. (Daily Mail)
"Милан" установил контакт с защитником "Фулхэма" Тосином Адарабиойо. (Sky Sport Italia)
Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон не перейдет в "Милан" в январе. (Fabrizio Romano)
"Ньюкасл" не может позволить себе бразильского полузащитника Эдерсона, которого "Аталанта" оценивает в 30-40 млн. фунтов. (Football Insider)
"Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта в качестве идеальной замены для Мигеля Альмирона, который направляется в Саудовскую Аравию. (The Telegraph)
Переход Альмирона в "Аль-Шабаб" маловероятен. То же самое с Кираном Триппьером и "Баварией". (Daily Mail)
"Форест" отклонил запрос "Фейеноорда" насчет аренды крайнего защитника Неко Уильямса. (Sky Sports)
Опальный защитник "Вулверхэмптона" Хонни договаривается о переходе в греческий ПАОК. (BBC)
Другое
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс попал на радар к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. (Daily Mail)
16-летний сын бывшего технического директора "Челси" Майкла Эменало находится на пороге попадания в первую команду "синих". (The Sun)
"Юнайтед" будет использовать искусственный интеллект для аналитики и метрик по матчам. (Daily Mail)
В возрасте 78 лет из жизни ушел бывший нападающий "Челси" Томми Болдуин, выступавший за "синих" с 1962 по 1978 год. (Sky Sports)
Защитник "Сити" Кайл Уолкер изменял своей жене и любовнице с третьей женщиной. (Daily Star)
23.01.2024 06:00
Просмотров: 1914
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
До 20-го века такого понятия как "Украина" не существовало. В простонародье говорили "поехал на окраину", а окраиной называли край Российской империи (нынешнюю Украину), то есть это было просто направление. В 19-м веке русских живущих на окраине называли окраинец. Со временем у самых западных поселений Российской империи начал видоизменяться язык, так получился диалект русского, то есть окраинский язык. Воспользовавшись этим Запад создал понятия "Украина" и "украинец". Жителям десятки лет пропагандировали что они не русские, а Россия это враг. При СССР западная лживая пропаганда пресекалась, а после 1991-го года на Украине промывка мозгов заработала в полную силу. Часть населения было одурманено лживой историей Украины и величием псево нации "украинцы".
(ответить)
Защитник "Сити" Кайл Уолкер изменял своей жене и любовнице с третьей женщиной. (Daily Star)
Эту женщину зовут Астера
(ответить)
Вот вы только вдумайтесь. Когда пришел Абрамович, в АПЛ никто кроме МЮ не мог тягаться с пенсами по тратам. И даже имея такое подавляющее преимущество позорные чукотские Чорли смогли выиграть АПЛ только 5 раз.
Сити, стартовав на 5 лет позже, играя в эпоху когда по 100 млн за лето тратит даже Ноттингем, уже выиграл АПЛ 7 раз.
Какие вы аристократы, какой Абрамович. Свалите под свою казахскую шконку и не возвращайтесь, через 10 лет никто даже уже не вспомнит что был такой клуб Челси.
(ответить)
"Челси" не собирается продавать в этом месяце защитника Леви Колуилла, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля". (TEAMtalk)
Источник: http://fapl.ru/posts/105377/
Походу обиделись что ЛФК не перехватил у них Кайседо и Лавиа, теперь не дружат.((
(ответить)
Калониры пидopacы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий