Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" отказался обменять Аарона Ван-Биссаку на Дензела Думфриса. "Арсенал" узнал цену за Амаду Онана. "Ливерпуль" не получит Леви Колуилла в январе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Интера" об обмене защитника Аарона Ван-Биссаки на вингбека Дензела Думфриса. (The Sun)



Больше других среди игроков "Юнайтед" саудовские клубы хотят полузащитника Каземиро. (Evening Standard)



Переход вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри в "Гранаду" на правах аренд под угрозой срыва из-за разногласий сторон насчет вклада испанского клуба в покрытие зарплаты игрока. (Faily Mail)



"Эвертон" установил цену в 50 миллионов фунтов за полузащитника Амаду Онана, который интересен "Арсеналу". (The Telegraph)



"Челси" не собирается продавать в этом месяце защитника Леви Колуилла, несмотря на интерес со стороны "Ливерпуля". (TEAMtalk)



"Барселона" пока не обращалась к "Сити" насчет полузащитника Калвина Филлипса. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" близок к согласованию сделки по аренде Филлипса, но "Ювентус" все еще может перехватить Калвина. (Daily Mail)



"Милан" установил контакт с защитником "Фулхэма" Тосином Адарабиойо. (Sky Sport Italia)



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон не перейдет в "Милан" в январе. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" не может позволить себе бразильского полузащитника Эдерсона, которого "Аталанта" оценивает в 30-40 млн. фунтов. (Football Insider)



"Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта в качестве идеальной замены для Мигеля Альмирона, который направляется в Саудовскую Аравию. (The Telegraph)



Переход Альмирона в "Аль-Шабаб" маловероятен. То же самое с Кираном Триппьером и "Баварией". (Daily Mail)



"Форест" отклонил запрос "Фейеноорда" насчет аренды крайнего защитника Неко Уильямса. (Sky Sports)



Опальный защитник "Вулверхэмптона" Хонни договаривается о переходе в греческий ПАОК. (BBC)



Другое



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс попал на радар к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. (Daily Mail)



16-летний сын бывшего технического директора "Челси" Майкла Эменало находится на пороге попадания в первую команду "синих". (The Sun)



"Юнайтед" будет использовать искусственный интеллект для аналитики и метрик по матчам. (Daily Mail)



В возрасте 78 лет из жизни ушел бывший нападающий "Челси" Томми Болдуин, выступавший за "синих" с 1962 по 1978 год. (Sky Sports)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер изменял своей жене и любовнице с третьей женщиной. (Daily Star)