Агент: "Салах пропустит 21-28 дней"

Мохамед Салах Агент Мохамеда Салаха сообщил, что нападающий "Ливерпуля" проведет в лазарете до одного месяца с травмой мышечного характера.

31-летний Салах навлек на себя определенную критику, когда оставил расположение сборной Египта на Кубке Африки и вернулся в "Ливерпуль" на лечение, получив травму против Ганы в прошлый четверг.

Однако агент Рами Аббас убежден, что только таким способом Салах может сохранить шансы помочь египтянам в плей-офф.

"Травма Мохамеда оказалась серьезнее, нежели думалось изначально, и он пропустит 21-28 дней, а не два матча".

"Его лучший способ еще сыграть на Кубке Африки заключается в прохождении интенсивной реабилитации в Великобритании и воссоединении со сборной, когда он будет в порядке", — гласит заявление Аббаса.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Салах, сборная Египта, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2024 00:05

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  1. electric 23.01.2024 00:56 # electric
    Current unbeaten runs in the Premier League

    14 Liverpool
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    12
    11
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    8
    7
    6
    5 Man City, West Ham
    4
    3 Brighton, Chelsea, Wolves

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  2. leo-messi-8 23.01.2024 00:51 # leo-messi-8
    Ой как заебись)))

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