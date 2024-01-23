Агент: "Салах пропустит 21-28 дней"
Агент Мохамеда Салаха сообщил, что нападающий "Ливерпуля" проведет в лазарете до одного месяца с травмой мышечного характера.
31-летний Салах навлек на себя определенную критику, когда оставил расположение сборной Египта на Кубке Африки и вернулся в "Ливерпуль" на лечение, получив травму против Ганы в прошлый четверг.
Однако агент Рами Аббас убежден, что только таким способом Салах может сохранить шансы помочь египтянам в плей-офф.
"Травма Мохамеда оказалась серьезнее, нежели думалось изначально, и он пропустит 21-28 дней, а не два матча".
"Его лучший способ еще сыграть на Кубке Африки заключается в прохождении интенсивной реабилитации в Великобритании и воссоединении со сборной, когда он будет в порядке", — гласит заявление Аббаса.
23.01.2024 00:05
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Ой как заебись)))
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