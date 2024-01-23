Агент: "Салах пропустит 21-28 дней"

Агент Мохамеда Салаха сообщил, что нападающий "Ливерпуля" проведет в лазарете до одного месяца с травмой мышечного характера.

31-летний Салах навлек на себя определенную критику, когда оставил расположение сборной Египта на Кубке Африки и вернулся в "Ливерпуль" на лечение, получив травму против Ганы в прошлый четверг.



Однако агент Рами Аббас убежден, что только таким способом Салах может сохранить шансы помочь египтянам в плей-офф.



"Травма Мохамеда оказалась серьезнее, нежели думалось изначально, и он пропустит 21-28 дней, а не два матча".



"Его лучший способ еще сыграть на Кубке Африки заключается в прохождении интенсивной реабилитации в Великобритании и воссоединении со сборной, когда он будет в порядке", — гласит заявление Аббаса.