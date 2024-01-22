Браун ожидает, что Хитон сыграет за МЮ против "Ньюпорта"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун предположил, что защищать ворота "красных дьяволов" в предстоящем матче Кубка Англии против "Ньюпорта" будет 37-летний Том Хитон.

До сих пор во всех матчах этого сезона ворота "Юнайтед" защищал Андре Онана, который сейчас уехал выступать за сборную Камеруна на Кубке Африки.



Воскресный выезд к "Ньюпорту" станет первым матчем для "Юнайтед" без Онана, однако Браун думает, что главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг вновь отсрочит дебют Алтая Байындыра, который был куплен прошлым летом у "Фенербахче" за 4.3 млн. фунтов.



"Я просто чувствую, что Том уже играл прежде, и он очень опытен. Я наблюдаю за разминкой перед матчами, и я всегда отмечаю, что Том выходит первым и все готовит".



"Каждый думает, что он не сыграет. Но он уже играл матчи прежде, и когда команда в нем нуждалась, он справлялся, никаких проблем не возникало. Я просто чувствую, что сыграет Том", — сообщил Браун MUTV.