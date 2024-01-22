Ахмед Хасан раскритиковал Салаха за возвращение в "Ливерпуль"

Легенда египетского футбола Ахмед Хасан обрушился с критикой на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за возвращение в свой клуб на лечение.

После победы 0:4 над "Борнмутом" в воскресенье главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Салах должен вернуться в расположение мерсисайдского клуба на реабилитацию после травмы задней поверхности бедра, полученной на Кубке Африки.



Вскоре Федерация футбола Египта подтвердила возвращение Салаха в "Ливерпуль", отметив, что Мохамед может воссоединиться с партнерами по сборной Египта, если та достигнет полуфинала Кубка Африки.



Хасан, на счету которого рекордные 184 матча за сборную Египта, считает, что Салах поступил недостойным для капитана образом и должен был остаться с национальной командой.



"Я всегда поддерживал Салаха и был очень доволен тем, как он справляется с ролью капитана сборной Египта".



"У меня нет проблем с тем, что он говорил, но оказывается, он готовил свой отъезд из расположения сборной Египта. Неужели правила Кубка Африки позволяют игроку уезжать из расположения сборной и снова возвращаться? У него была возможность взять с собой кого-нибудь из медицинского штаба "Ливерпуля" на время турнира".



"Повторю еще раз: он является капитаном. Он должен был остаться с командой, несмотря ни на что, даже если он держится только на одной ноге. Даже он сам говорил, что это сборная Египта, а не сборная Салаха, и это правда. Мы верим во всех игроков, которые здесь, и они должны сражаться за трофей", — цитирует Хасана Daily Express.