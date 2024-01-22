"Челси" будет непросто продать Бройю в январе
"Челси" активно ищет покупателя на своего нападающего Армандо Бройю, но пока не преуспел в этом.
Еще на прошлой неделе издание The Athletic сообщило, что "Челси" готов отпустить Бройю в январе, даже если не обзаведется другим нападающим.
В своем свежем материале The Athletic утверждает, что "Челси" не просто готов отпустить Бройю, а в реальности активно ищет покупателя на 22-летнего игрока сборной Албании.
Бройя выглядит привлекательно для многих клубов, хотя и забил только два гола в 17 матчах этого сезона, однако "Челси" хочет за Армандо от 35 до 50 миллионов фунтов, и столько заплатить пока никто не решился.
"Челси" будет непросто найти столь щедрого покупателя в остатке зимнего трансферного окна, в том числе из-за того, что многие клубы Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей.
22.01.2024 21:00
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Пусть ещё повысят ценник на него, что бы ещё сложнее продать его было.
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