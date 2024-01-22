"Челси" будет непросто продать Бройю в январе

"Челси" активно ищет покупателя на своего нападающего Армандо Бройю, но пока не преуспел в этом.

Еще на прошлой неделе издание The Athletic сообщило, что "Челси" готов отпустить Бройю в январе, даже если не обзаведется другим нападающим.



В своем свежем материале The Athletic утверждает, что "Челси" не просто готов отпустить Бройю, а в реальности активно ищет покупателя на 22-летнего игрока сборной Албании.



Бройя выглядит привлекательно для многих клубов, хотя и забил только два гола в 17 матчах этого сезона, однако "Челси" хочет за Армандо от 35 до 50 миллионов фунтов, и столько заплатить пока никто не решился.



"Челси" будет непросто найти столь щедрого покупателя в остатке зимнего трансферного окна, в том числе из-за того, что многие клубы Премьер-Лиги находятся под давлением правил финансового фейр-плей.