Бробби повторно отверг "Юнайтед"
Нападающий "Аякса" Брайан Бробби повторно отверг интерес "Манчестер Юнайтед".
Достоверно известно, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был заинтересован в воссоединении с Бробби еще летом 2022, когда только приступил к работе с "красными дьяволами", однако тогда Брайан предпочел остаться в "Аяксе".
На прошлой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Тен Хаг хочет купить Бробби в этом месяце, однако 21-летний голландец, забивший 15 голов в 26 матчах этого сезона, по-прежнему не собирается в "Юнайтед".
"Я видел новости, но я останусь в Амстердаме".
"Я не контактировал с Эриком. Раньше мы переписывались в WhatsApp, но я думаю, сейчас Эрик занят. Кроме того, я сменил номер".
"Вернутся ли они летом? Ха-ха, кто знает", — сообщил Бробби Voetbalzone.
22.01.2024 20:00
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Ахахаха даже уже игроки из родного бывшего клуба ссут на 7 Хага.
Даже чот жаль лысого шарлатана)
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