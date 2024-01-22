Бробби повторно отверг "Юнайтед"

Нападающий "Аякса" Брайан Бробби повторно отверг интерес "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был заинтересован в воссоединении с Бробби еще летом 2022, когда только приступил к работе с "красными дьяволами", однако тогда Брайан предпочел остаться в "Аяксе".



На прошлой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Тен Хаг хочет купить Бробби в этом месяце, однако 21-летний голландец, забивший 15 голов в 26 матчах этого сезона, по-прежнему не собирается в "Юнайтед".



"Я видел новости, но я останусь в Амстердаме".



"Я не контактировал с Эриком. Раньше мы переписывались в WhatsApp, но я думаю, сейчас Эрик занят. Кроме того, я сменил номер".



"Вернутся ли они летом? Ха-ха, кто знает", — сообщил Бробби Voetbalzone.