Бробби повторно отверг "Юнайтед"

Брайан Бробби Нападающий "Аякса" Брайан Бробби повторно отверг интерес "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был заинтересован в воссоединении с Бробби еще летом 2022, когда только приступил к работе с "красными дьяволами", однако тогда Брайан предпочел остаться в "Аяксе".

На прошлой неделе издание Sky Sport Germany сообщило, что Тен Хаг хочет купить Бробби в этом месяце, однако 21-летний голландец, забивший 15 голов в 26 матчах этого сезона, по-прежнему не собирается в "Юнайтед".

"Я видел новости, но я останусь в Амстердаме".

"Я не контактировал с Эриком. Раньше мы переписывались в WhatsApp, но я думаю, сейчас Эрик занят. Кроме того, я сменил номер".

"Вернутся ли они летом? Ха-ха, кто знает", — сообщил Бробби Voetbalzone.


Метки Аякс, Бробби, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2024 20:00

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  1. danik9 22.01.2024 20:20 # danik9
    Ахахаха даже уже игроки из родного бывшего клуба ссут на 7 Хага.
    Даже чот жаль лысого шарлатана)

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