"Тоттенхэм" заинтересован в Брантуэйте и договаривается по Нусе

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту и продолжает переговоры по Антонио Нусе из "Брюгге".

Ранее в январе "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Раду Дрэгушина, который был куплен у "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов.



Несмотря на это, "Тоттенхэм" не потерял интерес к Брантуэйту, виды на которого также имеют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал".



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" рассматривает 21-летнего англичанина в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.



Что касается Нусы, то "Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Брюгге" и готов позволить Антонио доиграть этот сезон в бельгийском клубе на правах аренды.



"Тоттенхэм" опасается конкуренции со стороны других больших клубов в борьбе за Нусу, поэтому хочет оформить трансфер 18-летнего норвежца уже в этом месяце.