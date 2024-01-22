"Тоттенхэм" заинтересован в Брантуэйте и договаривается по Нусе

Джаррад Брантуэйт "Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту и продолжает переговоры по Антонио Нусе из "Брюгге".

Ранее в январе "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Раду Дрэгушина, который был куплен у "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов.

Несмотря на это, "Тоттенхэм" не потерял интерес к Брантуэйту, виды на которого также имеют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал".

Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" рассматривает 21-летнего англичанина в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.

Что касается Нусы, то "Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Брюгге" и готов позволить Антонио доиграть этот сезон в бельгийском клубе на правах аренды.

"Тоттенхэм" опасается конкуренции со стороны других больших клубов в борьбе за Нусу, поэтому хочет оформить трансфер 18-летнего норвежца уже в этом месяце.


Метки Брантуэйт, Брюгге, Нуса, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 279

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 22.01.2024 19:24 # black-sumrak1990
    Добротная команда собирается!!!
    Австралийский грек, не зря свой хлеб ест.

    (ответить)

  2. narcot 22.01.2024 19:03 # narcot
    петушиный мешок ахуел?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: