"Тоттенхэм" заинтересован в Брантуэйте и договаривается по Нусе
"Тоттенхэм" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту и продолжает переговоры по Антонио Нусе из "Брюгге".
Ранее в январе "Тоттенхэм" укрепил свой центр обороны с помощью Раду Дрэгушина, который был куплен у "Дженоа" за 26.7 млн. фунтов.
Несмотря на это, "Тоттенхэм" не потерял интерес к Брантуэйту, виды на которого также имеют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал".
Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэм" рассматривает 21-летнего англичанина в качестве своей трансферной цели на грядущее лето.
Что касается Нусы, то "Тоттенхэм" продолжает переговоры с "Брюгге" и готов позволить Антонио доиграть этот сезон в бельгийском клубе на правах аренды.
"Тоттенхэм" опасается конкуренции со стороны других больших клубов в борьбе за Нусу, поэтому хочет оформить трансфер 18-летнего норвежца уже в этом месяце.
22.01.2024 19:00
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Добротная команда собирается!!!
Австралийский грек, не зря свой хлеб ест.
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петушиный мешок ахуел?)
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