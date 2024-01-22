МЮ предлагает саудитам забрать Санчо и Антони за 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" предлагает своих вингеров Джейдона Санчо и Антони ведущим клубам из Саудовской Аравии.

Еще в летнее окно возможностью арендовать Санчо интересовался "Аль-Иттифак", однако возглавляемый Стивеном Джеррардом клуб не захотел брать на себя обязательство по выкупу Джейдона за 50 миллионов фунтов.



Как раз по цене в 50 млн. фунтов "Юнайтед" и предлагает саудовским клубам забрать Санчо. Аналогичная цена установлена за Антони, утверждает Evening Standard.



На вторую половину этого сезона Санчо был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию", поэтому прибыть в Саудовскую Аравию Джейдон сможет только грядущим летом.



А вот Антони доступен для саудитов уже сейчас. 23-летний бразилец не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи в нынешнем сезоне, поэтому "Юнайтед" не почувствовал бы этой потери в январе.



Добавим, летом 2021 "Юнайтед" потратил 73 млн. фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии". Спустя год клуб с "Олд Траффорд" заплатил "Аяксу" 86 млн. фунтов за Антони.