МЮ предлагает саудитам забрать Санчо и Антони за 50 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" предлагает своих вингеров Джейдона Санчо и Антони ведущим клубам из Саудовской Аравии.
Еще в летнее окно возможностью арендовать Санчо интересовался "Аль-Иттифак", однако возглавляемый Стивеном Джеррардом клуб не захотел брать на себя обязательство по выкупу Джейдона за 50 миллионов фунтов.
Как раз по цене в 50 млн. фунтов "Юнайтед" и предлагает саудовским клубам забрать Санчо. Аналогичная цена установлена за Антони, утверждает Evening Standard.
На вторую половину этого сезона Санчо был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию", поэтому прибыть в Саудовскую Аравию Джейдон сможет только грядущим летом.
А вот Антони доступен для саудитов уже сейчас. 23-летний бразилец не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи в нынешнем сезоне, поэтому "Юнайтед" не почувствовал бы этой потери в январе.
Добавим, летом 2021 "Юнайтед" потратил 73 млн. фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии". Спустя год клуб с "Олд Траффорд" заплатил "Аяксу" 86 млн. фунтов за Антони.
22.01.2024 18:00
Просмотров: 570
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я просто в а*уе от качества менеджмента в МЮ. Я понимал, что все плохо, но чтобы настолько. Если это правдивая новость, то этот клуб вернет в элиту только чудо. Все давно и глубоко просрано.
(ответить)
170 млн вложено
50 млн продано
клуб гениев
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий