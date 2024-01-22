"Ньюкасл" готов отпустить Триппьера за 11-12 млн. фунтов
"Ньюкасл" готов отпустить правого защитника Кирана Триппьера в "Баварию" в это трансферное окно за 11-12 миллионов фунтов.
В минувший уикенд стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Баварии" насчет 33-летнего Триппьера.
Несмотря на это, как утверждает Sky Sport Germany, два клуба продолжают диалог, а Триппьер открыт к идее последовать за своими друзьями со времен "Тоттенхэма" Эриком Дайером и Харри Кейном в Мюнхен.
Сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей означает, что "Ньюкасл" уязвим к предложениям насчет своих лучших игроков, и источник ожидает, что суммы в 11-12 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "сорок" отпустить Кирана в январе.
"Бавария" сосредоточилась на Триппьере после того, как переговоры с ПСЖ насчет аренды Норди Мукиеле зашли в тупик. Однако не все боссы немецкого гранда уверены в целесообразности приглашения Кирана.
Триппьер отдал семь результативных передач в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, однако в последние недели Киран играет неважно и регулярно совершает грубые ошибки.
22.01.2024 17:00
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в последнее время играет против команды
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В Ньюкасле есть игроки, способные заменить Кирана. А сумма приличная за столь возрастного игрока
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