"Ньюкасл" готов отпустить Триппьера за 11-12 млн. фунтов

"Ньюкасл" готов отпустить правого защитника Кирана Триппьера в "Баварию" в это трансферное окно за 11-12 миллионов фунтов.

В минувший уикенд стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Баварии" насчет 33-летнего Триппьера.



Несмотря на это, как утверждает Sky Sport Germany, два клуба продолжают диалог, а Триппьер открыт к идее последовать за своими друзьями со времен "Тоттенхэма" Эриком Дайером и Харри Кейном в Мюнхен.



Сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей означает, что "Ньюкасл" уязвим к предложениям насчет своих лучших игроков, и источник ожидает, что суммы в 11-12 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "сорок" отпустить Кирана в январе.



"Бавария" сосредоточилась на Триппьере после того, как переговоры с ПСЖ насчет аренды Норди Мукиеле зашли в тупик. Однако не все боссы немецкого гранда уверены в целесообразности приглашения Кирана.



Триппьер отдал семь результативных передач в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, однако в последние недели Киран играет неважно и регулярно совершает грубые ошибки.