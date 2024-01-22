"Ньюкасл" готов отпустить Триппьера за 11-12 млн. фунтов

Киран Тирни "Ньюкасл" готов отпустить правого защитника Кирана Триппьера в "Баварию" в это трансферное окно за 11-12 миллионов фунтов.

В минувший уикенд стало известно, что "Ньюкасл" отклонил запрос "Баварии" насчет 33-летнего Триппьера.

Несмотря на это, как утверждает Sky Sport Germany, два клуба продолжают диалог, а Триппьер открыт к идее последовать за своими друзьями со времен "Тоттенхэма" Эриком Дайером и Харри Кейном в Мюнхен.

Сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей означает, что "Ньюкасл" уязвим к предложениям насчет своих лучших игроков, и источник ожидает, что суммы в 11-12 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "сорок" отпустить Кирана в январе.

"Бавария" сосредоточилась на Триппьере после того, как переговоры с ПСЖ насчет аренды Норди Мукиеле зашли в тупик. Однако не все боссы немецкого гранда уверены в целесообразности приглашения Кирана.

Триппьер отдал семь результативных передач в 19 матчах этого сезона Премьер-Лиги, однако в последние недели Киран играет неважно и регулярно совершает грубые ошибки.


Метки Бавария, Ньюкасл, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 489

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 22.01.2024 18:40 # vyrentz
    в последнее время играет против команды

    (ответить)

  2. liverpool888 22.01.2024 17:13 # liverpool888
    В Ньюкасле есть игроки, способные заменить Кирана. А сумма приличная за столь возрастного игрока

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: