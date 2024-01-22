"Фулхэм" может арендовать Кордобу у "Краснодара"

"Фулхэм" изучает возможность аренды нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.

По информации Evening Standard "Фулхэм" является главным претендентом на Кордобу, на которого также положили глаз "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест" и "Эвертон".



"Фулхэм" до сих пор не оправился от потери Александара Митровича, который прошлым летом уехал на заработки в Саудовскую Аравию, поэтому приглашение нападающего является приоритетной задачей для "дачников" на зимнее окно, несмотря на улучшение формы Рауля Хименеса в последние недели.



Сообщается, что "Фулхэм" может арендовать 30-летнего колумбийца до конца сезона с опцией выкупа за 7 миллионов фунтов.



Кордоба выступает за "Краснодар" после своего перехода из "Герты" в 2021 году и в этом сезоне забил 11 голов в 20 матчах за российский клуб.