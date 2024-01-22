"Фулхэм" может арендовать Кордобу у "Краснодара"
"Фулхэм" изучает возможность аренды нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
По информации Evening Standard "Фулхэм" является главным претендентом на Кордобу, на которого также положили глаз "Кристал Пэлас", "Ноттингем Форест" и "Эвертон".
"Фулхэм" до сих пор не оправился от потери Александара Митровича, который прошлым летом уехал на заработки в Саудовскую Аравию, поэтому приглашение нападающего является приоритетной задачей для "дачников" на зимнее окно, несмотря на улучшение формы Рауля Хименеса в последние недели.
Сообщается, что "Фулхэм" может арендовать 30-летнего колумбийца до конца сезона с опцией выкупа за 7 миллионов фунтов.
Кордоба выступает за "Краснодар" после своего перехода из "Герты" в 2021 году и в этом сезоне забил 11 голов в 20 матчах за российский клуб.
22.01.2024 16:00
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