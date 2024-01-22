"Челси" досрочно вернул Морейру из "Лиона"

Вингер Диегу Морейра воссоединится с "Челси" на этой неделе после того, как его аренда в "Лионе" была досрочно прекращена.

Морейра только прошлым летом перебрался в "Челси" из "Бенфики" и вскоре был отправлен за практикой в "Лион".



С тех пор 19-летний португалец сыграл лишь девять матчей за французскую команду, отметившись четырьмя появлениями в стартовом составе.



Как сообщает Evening Standard, теперь Морейра возвращается в "Челси" и вторую половину сезона проведет с командой Маурисио Почеттино. Аналогичным образом "синие" поступили с полузащитником Чезаре Казадеи, отозванным из "Лестера".



Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей, "Челси" не может позволить себе крупных трат в январе, поэтому "синие" пытаются усилить свой состав с помощью принадлежащих клубу игроков вроде Морейры и Казадеи.



Добавим, Морейра дебютировал за "Челси" в матче Кубка Лиги против "Уимблдона" в августе, поэтому Диегу уже не может сыграть за третий клуб в этом сезоне.