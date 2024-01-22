"Ньюкасл" согласился отпустить Альмирона в "Аль-Шабаб"

"Ньюкасл" достиг предварительной договоренности о продаже своего вингера Мигеля Альмирона в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.

Ранее в январе исполнительный директор "Ньюкасла" Даррен Илс признал, что его клуб находится под давлением правил финансового фейр-плей и может быть уязвим к предложениям насчет своих лучших игроков.



После этого к звездам "Ньюкасла" возник большой интерес — "Атлетико" обратился насчет Каллума Уилсона, а "Бавария" сделала предложение насчет Кирана Триппьера.



Но если Уилсона и Триппьера "Ньюкасл" отпускать в январе не собирается, то Альмирона "сороки" готовы принести в жертву, чтобы поправить свое финансовое положение.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Ньюкасл" и "Аль-Шабаб" предварительно договорились между собой, а игрок сборной Парагвая, которому в следующем месяце исполнится 30, открыт к переезду в Саудовскую Аравию, однако окончательно сделка еще не согласована.



Альмирон утвердился любимчиком "Сент-Джеймс Парк" после своего перехода из "Атланта Юнайтед" в 2019 году. В октябре Мигель стал автором первого гола "сорок" в Лиге Чемпионов за два последних десятилетия, отличившись против ПСЖ.



Всего Альмирон сыграл 31 матч за "Ньюкасл" в этом сезоне, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.