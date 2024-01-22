Мерсон: "Что-нибудь должно измениться на "Олд Траффорд"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Юнайтед" не сможет значительно прибавить при Эрике Тен Хаге и нуждается в больших изменениях.

"Юнайтед" весьма посредственно проводит этот сезон, вылетев из Лиги Чемпионов и Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге "красные дьяволы" занимают только седьмое место.



Мерсон указывает на то, что "Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности, однако Пол не верит, что Тен Хагу по силам исправить ситуацию.



"Тен Хаг проиграл почти половину своих матчей в этом сезоне. Если бы речь шла про команду из нижней половины таблицы Лиги Два, то с такой формой ты бы смог сохранять работу".



"Им столь многого не хватает. Я не был шокирован тем, что они не смогли победить "Тоттенхэм" в воскресенье. Это лишь говорит о ситуации в клубе. Реальность такова, что они в восьми очках позади "Тоттенхэма" и "Арсенала", который вдобавок имеет матч в запасе".



"Они проводят сезон в рваном темпе. Они выигрывают матч или два, но затем следует пара поражений или ничьих. Такое ощущение, что Тен Хаг добывает результат только в правильный момент, когда его работа под угрозой. Ему удается одержать победу только для того, чтобы удержаться на плаву".



"Игроки тоже так нестабильны. В одну минуту они удивительны, в другую — нет. Одну неделю они играют на девять баллов из 10, а на следующей —даже не на пять. Тен Хаг должен найти способ заставить игроков играть стабильно, на семь или восемь баллов из 10 каждую неделю".



"У них просто нет стабильности".



"Когда можно начать ожидать от них большего? Лично я думаю, что это уже невозможно. Я не представляю себе, что они прибавят в обозримом будущем. Мне кажется, они будут одерживать победы здесь и там, замазывая эти трещины после поражений здесь и там".



"Нужно поскорее заканчивать с этими мучениями. Что-нибудь должно измениться на "Олд Траффорд", — сообщил Мерсон Sky Sports.