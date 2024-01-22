Бербатов не верит, что Санчо снова сыграет за МЮ при Тен Хаге

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов уверен, что вингер Джейдон Санчо снова сыграет за "красных дьяволов", только если Эрик Тен Хаг покинет должность главного тренера.

Поссорившись с Тен Хагом в начале сентября, Санчо оказался изолирован от первой команды "Юнайтед", а ранее в январе был отправлен в дортмундскую "Боруссию" на остаток сезона.



Арендное соглашение по Санчо не предусматривает выкупа, а значит грядущим летом Джейдон вернется на в Манчестер, однако Бербатов не верит, что у 23-летнего англичанина есть будущее в "Юнайтед" при Тен Хаге.



"Джейдон Санчо отправился в Дортмунд и сразу же отдал результативную передачу. Это замечательный способ вернуться в свой бывший клуб. Порой такое случается в футболе".



"Ты можешь быть очень хорош в одной лиге или другой стране, но затем ты отправляешься в английскую Премьер-Лигу, и это просто не твое. Дортмунд — хороший переход для Санчо, потому что он вернулся в знакомую обстановку и окружен друзьями".



"Он хорошо начал, и будет замечательно, если он вернется в свою прежнюю форму. Но если вы спрашиваете меня, вернет ли он хорошее расположение Тен Хага, то я не думаю. Я могу представить, что Санчо снова сыграет за "Манчестер Юнайтед", только если там сменится главный тренер. Если Санчо хорошо себя проявит в Дортмунде, он должен поехать на Евро-2024", — сообщил Бербатов Betfair.