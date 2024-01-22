"Ницца" исключает уход Тодибо в январе

Исполнительный директор "Ниццы" Флоран Гисольфи исключил переезд защитника Жан-Клера Тодибо в Премьер-Лигу в это трансферное окно.

С прошлого лета пресса настойчиво отправляет Тодибо из "Ниццы", которой владеет сэр Джим Рэтклифф, в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".



Однако "Тоттенхэм" едва подписал Раду Дрэгушина, а "Челси" и "Юнайтед" ограничены в трансферной активности правилами финансового фейр-плей. Поэтому в "Ницце" ожидают сохранить 24-летнего француза минимум до конца сезона.



"Мы хотим стабильности, и стабильность заключается в том, чтобы удерживать твоих лучших игроков. Жан-Клер и Кефрен Тюрам к ним определенно относятся. Мы абсолютно хотим сохранить их", — цитирует Гисольфи Football.London.