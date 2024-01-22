Джо Коул считает, что Галлахер может стать своим Хендерсоном для "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул считает, что Конор Галлахер может стать своим Джорданом Хендерсоном для "синих".

В этом сезоне 23-летний Галлахер выходил в стартовом составе "Челси" на каждый матч, в котором был доступен. В последнее время именно Конор носит капитанскую повязку "синих".



Согласно слухам, "Челси" открыт к продаже Галлахера в январе, однако Коул, выигравший шесть трофеев за семь лет на "Стэмфорд Бридж", советует Конору остаться и заслужить статус легенды клуба, как это удалось Хендерсону в "Ливерпуле".



"Конор Галлахер критически важен для "Челси" и является лицом клуба. Он является капитаном и состоит в группе лидеров, и убрать его сейчас из команды было бы плохо. Если бы я мог дать ему совет, я бы сказал, что у него большое будущее в "Челси".



"Думаю, он может стать для "Челси" тем, кем был Джордан Хендерсон для "Ливерпуля", — цитирует Коула Evening Standard.