Каррагер объяснил, в чем Жота лучше Суареса, Торреса и Салаха

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Диогу Жота является лучшим нападающих "красных" в эру Премьер-Лиги по завершению атак.

В воскресенье Жота своим дублем помог "Ливерпулю" разгромить "Борнмут" (0:4) и упрочить лидерство в Премьер-Лиге.



Теперь Диогу является 15-м лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги с 38 голами, однако Каррагер ставит 27-летнего португальца выше многих звезд прошлого и настоящего, включая Мохамеда Салаха.



"Я вспоминаю некоторых нападающих, с которыми мне довелось поиграть: Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер. Думаю, Жота — лучший по завершению атак".



"Возможно, Робби мог бы его превзойти чисто в плане завершения, если вспомнить его фирменный удар низом в угол. Но эти два гола против "Борнмута" — типичный Жота. Когда он получает шанс, он так убийственен".



"В этом сезоне он забивает или ассистирует каждые 84 минуты. Только два или три игрока в Премьер-Лиге превосходят его по этому показателю".



"Он символизирует собой стратегию "Ливерпуля" по комплектации состава в последние пять или шесть лет. Он не имел твердого места в стартовом составе "Вулверхэмптона", и многие люди хватались за голову, когда его купили".



"Наверное, когда каждый в строю, он не играет. Но я все равно считаю, что по завершению атак он лучше, чем Суарес, Торрес, даже Салах".



"Только Робби Фаулер в первые годы Премьер-Лиги мог бы соперничать с ним", — сообщил Каррагер Sky Sports.