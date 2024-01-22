Каррагер объяснил, в чем Жота лучше Суареса, Торреса и Салаха
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Диогу Жота является лучшим нападающих "красных" в эру Премьер-Лиги по завершению атак.
В воскресенье Жота своим дублем помог "Ливерпулю" разгромить "Борнмут" (0:4) и упрочить лидерство в Премьер-Лиге.
Теперь Диогу является 15-м лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги с 38 голами, однако Каррагер ставит 27-летнего португальца выше многих звезд прошлого и настоящего, включая Мохамеда Салаха.
"Я вспоминаю некоторых нападающих, с которыми мне довелось поиграть: Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер. Думаю, Жота — лучший по завершению атак".
"Возможно, Робби мог бы его превзойти чисто в плане завершения, если вспомнить его фирменный удар низом в угол. Но эти два гола против "Борнмута" — типичный Жота. Когда он получает шанс, он так убийственен".
"В этом сезоне он забивает или ассистирует каждые 84 минуты. Только два или три игрока в Премьер-Лиге превосходят его по этому показателю".
"Он символизирует собой стратегию "Ливерпуля" по комплектации состава в последние пять или шесть лет. Он не имел твердого места в стартовом составе "Вулверхэмптона", и многие люди хватались за голову, когда его купили".
"Наверное, когда каждый в строю, он не играет. Но я все равно считаю, что по завершению атак он лучше, чем Суарес, Торрес, даже Салах".
"Только Робби Фаулер в первые годы Премьер-Лиги мог бы соперничать с ним", — сообщил Каррагер Sky Sports.
22.01.2024 07:00
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Последние комментарии:
В плане завершения абсолютно лучшим всегда был Суарес. Не сравнимо с Салахом, Торресом, Оуэном. У последних трёх всегда была топовая полузащита, снабжающая мячами. У Луиса же были такие легенды на подыгрыше, как валийский Хави - Джо Аллен, ещё дерьмовый Хендерсон, деревянный Джан. Из более и менее это старый Стиви Джи и Лалланыч.
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жопа середняк коим и был карагер, а это всего лишь середняковая солидарность. жопа то и игроком основы никогда не был
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Еще у Старр прекрасно завершал, насколько я понимаю
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для Ливерпуля
1. Суарез
2. Фаулер
3. Торрес
4. Жота
5. Оуэн
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