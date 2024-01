Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может купить Маттейса Де Лигта летом. Айвен Тоуни не покинет "Брентфорд" в январе. Жозе Моуриньо возглавит "Наполи". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Грядущим летом нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко будет доступен за фиксированную сумму в 43 миллиона фунтов. (Sky Sport Germany)



Защитник Маттейс Ди Лигт открыт к уходу из "Баварии" грядущим летом, и "Манчестер Юнайтед" уже проявил интерес к экс-игроку "Аякса". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити", "Реал" и "Бавария" следят за полузащитником "Байера" Флорианом Вирцем, оцениваемым в 100+ млн. фунтов. (Bild)



Нападающий Айвен Тоуни останется в "Брентфорде" до лета. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки нападающего "Байера" Виктора Бонифасе, который также интересен "Челси" и "Ньюкаслу". (The Sun)



"Бавария" сделает еще одно предложение по правому защитнику "Ньюкасла" Кирану Триппьеру. (The Guardian)



Трансфер Триппьера в "Баварию" все еще возможен. (Sky Sport Germany)



"Ньюкасл" отпустит Триппьера только за 13 млн. фунтов, но "Бавария" хочет лишь арендовать Кирана. (Bild)



"Ньюкаслу" придется продать полузащитника Бруно Гимараэса и нападающего Александера Исака, чтобы остаться в рамках правил финансового фейр-плей. (Football Insider)



"Ювентус" сохраняет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Пьер-Эмилю Хейбьергу. (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" отложит свой интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру до лета. (Football Insider)



"Шеффилд Юнайтед", "Лидс" и "Милан" заинтересованы в защитнике "Эвертона" Бене Годфри. (Calciomercato)



"Шеффилд Юнайтед" хочет 20 млн. фунтов за защитника Анела Ахмедходжича, который интересен "Наполи" и "Аталанте". (The Sun)



"Ливерпуль" надеется выручить 20 млн. фунтов за голкипера Кувина Келлехера. (Football Insider)



Другое



Дебют Джордана Хендерсона за "Аякс" может быть отложен на несколько недель из-за Brexit — английскому полузащитнику требуется разрешение на работу в Голландии. (Daily Mirror)



В шорт-лист "Кристал Пэлас" на замену своему главному тренеру Рою Ходжсону вошли Стив Купер, Хулен Лопетеги, Киран Маккенна и Бо Свенссон. (Daily Mail)



Уволенный с поста главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо проведет переговоры с "Наполи". (The Times)



Продавая Эрика Дайера и Харри Кейна в "Баварию", "Тоттенхэм" договорился о двух товарищеских матчах с грандом Бундеслиги. Первый из них состоится в Лондоне на второй неделе августа грядущим летом. (The Sun)



Экс-защитник "Сити" Эмерик Лапорт признался, что многие игроки чувствуют себя несчастными в Саудовской Аравии. (AS)



Два с половиной десятка полицейских зашли на гостевую трибуну "Эмирейтс", чтобы отобрать у фанатов "Пэлас" барабан перед матчем против "Арсенала". (Daily Mail)