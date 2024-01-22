Клопп требует, чтобы "Ливерпуль" лучше начинал матчи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна лучше начинать свои матчи.

В воскресенье "Ливерпуль" разгромил на выезде "Борнмут" со счетом 0:4 и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.



Однако все четыре своих гола "Ливерпуль" забил после перерыва, невыразительно отыграв первый тайм, который, как считает Клопп, "красным" еще повезло завершить без пропущенных мячей.



"Находиться в этой позиции гораздо приятнее, чем в какой-либо другой. Через три дня мы играем снова, поэтому нам нужно преодолеть этот период, и нам нужно, чтобы отсутствующие игроки вернулись в строй".



"Когда у нас идет игра, мы хороши. Но когда мы начинаем матчи таким образом, как сегодня, мы не так хороши. Поэтому нам нужно убедиться, что мы начинаем матчи в ритме лучше. Потому что дело не в отношении к делу — игроки хотят начинать лучше".



"Второй тайм мы провели гораздо лучше. Соперник нащупал свою игру, тогда как мы начали матч плохо. Мы позволили им нащупать игру, хотя в этом не было необходимости".



"Мы были недостаточно гибкими, мы играли в длинный пас, когда нужно было в короткий, и играли в короткий, когда нужно было в длинный".



"Левый фланг был совершенно статичным. Но я сказал парням в перерыве, что это хорошая новость: мы не были на высоте, но счет все еще 0:0".



"Мы изменили свое построение, и у нас внезапно пошла игра. Поддержка передней линии значительно улучшилась. Мы были спокойны", — цитирует Клоппа Sky Sports.