Салах возвращается в "Ливерпуль" на лечение

Нападающий Мохамед Салах досрочно возвращается с Кубка Африки в "Ливерпуль" на лечение.

31-летний Салах получил травму задней поверхности бедра в матче египетской сборной против Ганы на групповом этапе Кубка Африки в минувший четверг (2:2).



После победы 0:5 над "Борнмутом" в Премьер-Лиге в воскресенье главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил свежие новости насчет своего бомбардира.



Салах возвращается в "Ливерпуль", но при этом Клопп допускает, что после своего выздоровления Мохамед уедет назад на Кубок Африки, если египтяне достигнут финала проводимого в Кот-д'Ивуаре турнира.



"Таков план (что Салах вернется в "Ливерпуль" на лечение). Я не знаю, решено ли это уже на 100 процентов".



"Таков план. Думаю, сколько бы он ни пропустил, для него имеет смысл пройти реабилитацию с нашими людьми. Я не знаю, высечено ли это уже в камне".



"Если он выздоровеет до финала, тогда, наверное, да — он вернется на Кубок Африки", — цитирует Клоппа talkSPORT.