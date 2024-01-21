Терри: "Почеттино — отличный тренер"
Легенда "Челси" Джон Терри выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино.
Дебютный сезон Почеттино в "Челси" складывается очень непросто. "Синие" выиграли лишь девять из 21 первого матча в Премьер-Лиге, несмотря на огромные инвестиции в состав.
Тем не менее, Терри верит, что "Челси" будет успешен при Почеттино. Джон призывает дать время Маурисио, чью работу он регулярно наблюдает своими глазами в Кобхэме.
"К сожалению, в данный момент "Челси" слегка не оправдывает ожиданий. Но Поч — отличный тренер, я наблюдаю его работу на ежедневной основе. Нужно дать ему время".
"Также не стоит забывать, что нас молодая команда, но в данный момент мы значительно уступаем командам вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", — цитирует Терри Daily Mail.
21.01.2024 22:00
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