Терри: "Почеттино — отличный тренер"

Легенда "Челси" Джон Терри выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино.

Дебютный сезон Почеттино в "Челси" складывается очень непросто. "Синие" выиграли лишь девять из 21 первого матча в Премьер-Лиге, несмотря на огромные инвестиции в состав.



Тем не менее, Терри верит, что "Челси" будет успешен при Почеттино. Джон призывает дать время Маурисио, чью работу он регулярно наблюдает своими глазами в Кобхэме.



"К сожалению, в данный момент "Челси" слегка не оправдывает ожиданий. Но Поч — отличный тренер, я наблюдаю его работу на ежедневной основе. Нужно дать ему время".



"Также не стоит забывать, что нас молодая команда, но в данный момент мы значительно уступаем командам вроде "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", — цитирует Терри Daily Mail.