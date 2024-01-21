"Ливерпуль" деклассировал "Борнмут"

Дарвин Нуньес Деклассировав "Борнмут" во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал выездную победу со счетом 0:4 и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в канун Нового года в старте у "вишенок" произошло три изменения, причем все три коснулись линии обороны. Джеймс Хилл, Крис Мефем и Макс Ааронс появились вместо Данго Уаттара, Маркоса Сенеси и Адама Смита.

У "красных" дебютировал в Премьер-Лиге 20-летний Конор Брэдли, сменив Трента Александер-Арнольда справа в обороне. Также влились в стартовые 11 Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Диогу Жота.

"Борнмут" достаточно агрессивно начал матч, но испугать своего соперника не смог. Вскоре хозяева отошли назад и отдали мяч под контроль соперника, а свой первый удар нанесли только на 39-й минуте.

У "Ливерпуля" с ударами было чуть лучше — но только в количественном отношении, потому что реальных угроз воротам Нето не возникало. В целом темп игры оставлял желать лучшего.

Зато второй тайм начался с гола. Кертис Джонс технично принял мяч после дальней передачи, отпасовал на Жоту, а тот немедленно нашел в штрафной Дарвина Нуньеса, который в касание пробил мимо Нето — 0:1.

После пропущенного гола "вишенки" стали раскрываться, что для них обернулось бедой. На 70-й минуте Нуньес поборолся на втором этаже, а Коди Гакпо подхватил отскочивший мяч и доставил его до правого края штрафной, откуда Жота пробил в ближний угол ворот — 0:2.

А на 79-й минуте счет стал крупным. У Жоты не получился удар после прострела Брэдли с правого фланга, однако Диогу коршуном набросился на мяч и со второй попытки поразил ворота — 0:3.

Точку в матче поставил Нуньес, уже в компенсированное время опустив мяч в ворота ногой после заброса верхом от Джо Гомеса — 0:4.

"Ливерпуль" неважно отыграл первый тайм, но после перерыва просто деклассировал "Борнмут". "Красные" пока не замечают отсутствия Мохамеда Салаха.

"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2024 21:25

Количество просмотров Просмотров: 921

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.01.2024 21:48 # superperez101
    Судейки ни красную ни дали, ни пенку
    Пидоры продажные, как наркот с пидарастеркой

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  2. narcot-fake 21.01.2024 21:43 # narcot-fake
    На Бомби, да не бомбим будешь!!!

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  3. beatles-red 21.01.2024 21:42 # beatles-red
    Первый тайм посвятили хэйтерам, чтобы посмаковали и на втором устроили для них холодный душ

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  4. skychnie-oboi 21.01.2024 21:41 # skychnie-oboi
    Нуньез сегодня чисто заХАрикеЙнил - все в 1 касание.

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  5. electric 21.01.2024 21:40 # electric
    ЭТО ПРОСТО КНЯЗИ!!!

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  6. alexomck 21.01.2024 21:39 # alexomck
    Салах 18+9
    Жота 11+3
    Нунис 10+10
    Гакпо 9+1

    Новый "Дрогба" Джексон 8+2

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  7. skydreams 21.01.2024 21:38 # skydreams
    с победой красная братва! движемся дальше к титулу. YNWA!

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  8. ian 21.01.2024 21:36 # ian
    Ливерка троллит пенсов, наблюдавших за их игрой в 4К

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  9. narcot 21.01.2024 21:35 # narcot
    как же педик горит на членче



    Последние комментарии superperez101 в новостях
    Зашёл посмотреть что у пенсов с ебалом от 21.01.2024 21:33

    Кэф на вердер был 24
    А на тухеля 1,09
    залупенс - это навсегда от 21.01.2024 19:20

    Как можно умудриться так загнать баварию
    И вправду пенс это диагноз
    Карманный чемпионат, выигрывай не хочу от 21.01.2024 19:18

    Там тухель Баварию закапывает, даже с кейном
    Вот уж физрук так физрук от 21.01.2024 19:09

    жэ'пенсам только и остаётся смотреть матчи Ливерпуля и Арсенала, потому что своей игры то нет, а настоящий футбол посмотреть хочется от 21.01.2024 14:32


    Источник: http://fapl.ru/users/superperez101/

    (ответить)

  10. brown-ale 21.01.2024 21:34 # brown-ale
    Борнмут не вышел на второй тайм. Ожидал от Ираолы большего.

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  11. narcot 21.01.2024 21:34 # narcot
    кексик, что с ебалом?



    "Многие из нас погибают по дороге из магазина, которая простреливается х*хлами. До нее 7,5 километров. Со второго августа находимся возле Крынок, вообще без ротации, под постоянным артобстрелом из всех калибров".

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  12. superperez101 21.01.2024 21:33 # superperez101
    Зашёл посмотреть что у пенсов с ебалом

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  13. sausage 21.01.2024 21:32 # sausage
    На классе. Ни секунды не сомневался в победе. Ну а крупно ёбнуть Борнмут стало уже любимой забавой красных. Сити, догоняйте)))
    Жаль вот только, что походу лазарет пополнится ещё двоими: Джонс и Конате. Пиздец какой-то творится.

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  14. dexter 21.01.2024 21:31 # dexter
    Короли на троне!

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  15. largo-winch 21.01.2024 21:31 # largo-winch
    Следующий матч против Чорли, уехеххе

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  16. tigerpool 21.01.2024 21:31 # tigerpool
    Как минимум один пенальти не поставили, долбичи конченные. Так Дарвин мог испольнить трик

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  17. b84 21.01.2024 21:30 # b84
    Нуньез лучший

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  18. largo-winch 21.01.2024 21:30 # largo-winch
    Ливерпуль просто красавцы, кто бы что ни говорил

    Источник: http://fapl.ru/posts/105354/?c=1#c7883854

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  19. gerrard08 21.01.2024 21:29 # gerrard08
    Отличная игра. Особенно второй тайм. Ждал от вишень более крутой игры, ведь они чот тип одни из лучших в лиге в последних 10 матчах.
    Жота стремительно становится одним из любимых игроков. Лучший сегодня как по мне. Так же Нюня молодец. Да все хороши, кроме Диаса)
    Юнва, отличная и не волидольная победа. Ну и класический ебень тирни на варе не фиксирующий кк очевидные против наших игроков.

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  20. drogba11cool 21.01.2024 21:29 # drogba11cool
    Чмошники колбасные

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