"Ливерпуль" деклассировал "Борнмут"

Деклассировав "Борнмут" во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал выездную победу со счетом 0:4 и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в канун Нового года в старте у "вишенок" произошло три изменения, причем все три коснулись линии обороны. Джеймс Хилл, Крис Мефем и Макс Ааронс появились вместо Данго Уаттара, Маркоса Сенеси и Адама Смита.



У "красных" дебютировал в Премьер-Лиге 20-летний Конор Брэдли, сменив Трента Александер-Арнольда справа в обороне. Также влились в стартовые 11 Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Диогу Жота.



"Борнмут" достаточно агрессивно начал матч, но испугать своего соперника не смог. Вскоре хозяева отошли назад и отдали мяч под контроль соперника, а свой первый удар нанесли только на 39-й минуте.



У "Ливерпуля" с ударами было чуть лучше — но только в количественном отношении, потому что реальных угроз воротам Нето не возникало. В целом темп игры оставлял желать лучшего.



Зато второй тайм начался с гола. Кертис Джонс технично принял мяч после дальней передачи, отпасовал на Жоту, а тот немедленно нашел в штрафной Дарвина Нуньеса, который в касание пробил мимо Нето — 0:1.



После пропущенного гола "вишенки" стали раскрываться, что для них обернулось бедой. На 70-й минуте Нуньес поборолся на втором этаже, а Коди Гакпо подхватил отскочивший мяч и доставил его до правого края штрафной, откуда Жота пробил в ближний угол ворот — 0:2.



А на 79-й минуте счет стал крупным. У Жоты не получился удар после прострела Брэдли с правого фланга, однако Диогу коршуном набросился на мяч и со второй попытки поразил ворота — 0:3.



Точку в матче поставил Нуньес, уже в компенсированное время опустив мяч в ворота ногой после заброса верхом от Джо Гомеса — 0:4.



"Ливерпуль" неважно отыграл первый тайм, но после перерыва просто деклассировал "Борнмут". "Красные" пока не замечают отсутствия Мохамеда Салаха.



"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче