"Ливерпуль" деклассировал "Борнмут"
Деклассировав "Борнмут" во втором тайме, "Ливерпуль" отпраздновал выездную победу со счетом 0:4 и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 3:1 от "Тоттенхэма" в канун Нового года в старте у "вишенок" произошло три изменения, причем все три коснулись линии обороны. Джеймс Хилл, Крис Мефем и Макс Ааронс появились вместо Данго Уаттара, Маркоса Сенеси и Адама Смита.
У "красных" дебютировал в Премьер-Лиге 20-летний Конор Брэдли, сменив Трента Александер-Арнольда справа в обороне. Также влились в стартовые 11 Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Диогу Жота.
"Борнмут" достаточно агрессивно начал матч, но испугать своего соперника не смог. Вскоре хозяева отошли назад и отдали мяч под контроль соперника, а свой первый удар нанесли только на 39-й минуте.
У "Ливерпуля" с ударами было чуть лучше — но только в количественном отношении, потому что реальных угроз воротам Нето не возникало. В целом темп игры оставлял желать лучшего.
Зато второй тайм начался с гола. Кертис Джонс технично принял мяч после дальней передачи, отпасовал на Жоту, а тот немедленно нашел в штрафной Дарвина Нуньеса, который в касание пробил мимо Нето — 0:1.
После пропущенного гола "вишенки" стали раскрываться, что для них обернулось бедой. На 70-й минуте Нуньес поборолся на втором этаже, а Коди Гакпо подхватил отскочивший мяч и доставил его до правого края штрафной, откуда Жота пробил в ближний угол ворот — 0:2.
А на 79-й минуте счет стал крупным. У Жоты не получился удар после прострела Брэдли с правого фланга, однако Диогу коршуном набросился на мяч и со второй попытки поразил ворота — 0:3.
Точку в матче поставил Нуньес, уже в компенсированное время опустив мяч в ворота ногой после заброса верхом от Джо Гомеса — 0:4.
"Ливерпуль" неважно отыграл первый тайм, но после перерыва просто деклассировал "Борнмут". "Красные" пока не замечают отсутствия Мохамеда Салаха.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
21.01.2024 21:25
Просмотров: 921
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Судейки ни красную ни дали, ни пенку
Пидоры продажные, как наркот с пидарастеркой
(ответить)
На Бомби, да не бомбим будешь!!!
(ответить)
Первый тайм посвятили хэйтерам, чтобы посмаковали и на втором устроили для них холодный душ
(ответить)
Нуньез сегодня чисто заХАрикеЙнил - все в 1 касание.
(ответить)
ЭТО ПРОСТО КНЯЗИ!!!
(ответить)
Салах 18+9
Жота 11+3
Нунис 10+10
Гакпо 9+1
Новый "Дрогба" Джексон 8+2
(ответить)
с победой красная братва! движемся дальше к титулу. YNWA!
(ответить)
Ливерка троллит пенсов, наблюдавших за их игрой в 4К
(ответить)
как же педик горит на членче
Последние комментарии superperez101 в новостях
Зашёл посмотреть что у пенсов с ебалом от 21.01.2024 21:33
Кэф на вердер был 24
А на тухеля 1,09
залупенс - это навсегда от 21.01.2024 19:20
Как можно умудриться так загнать баварию
И вправду пенс это диагноз
Карманный чемпионат, выигрывай не хочу от 21.01.2024 19:18
Там тухель Баварию закапывает, даже с кейном
Вот уж физрук так физрук от 21.01.2024 19:09
жэ'пенсам только и остаётся смотреть матчи Ливерпуля и Арсенала, потому что своей игры то нет, а настоящий футбол посмотреть хочется от 21.01.2024 14:32
Источник: http://fapl.ru/users/superperez101/
(ответить)
Борнмут не вышел на второй тайм. Ожидал от Ираолы большего.
(ответить)
кексик, что с ебалом?
"Многие из нас погибают по дороге из магазина, которая простреливается х*хлами. До нее 7,5 километров. Со второго августа находимся возле Крынок, вообще без ротации, под постоянным артобстрелом из всех калибров".
(ответить)
Зашёл посмотреть что у пенсов с ебалом
(ответить)
На классе. Ни секунды не сомневался в победе. Ну а крупно ёбнуть Борнмут стало уже любимой забавой красных. Сити, догоняйте)))
Жаль вот только, что походу лазарет пополнится ещё двоими: Джонс и Конате. Пиздец какой-то творится.
(ответить)
Короли на троне!
(ответить)
Следующий матч против Чорли, уехеххе
(ответить)
Как минимум один пенальти не поставили, долбичи конченные. Так Дарвин мог испольнить трик
(ответить)
Нуньез лучший
(ответить)
Ливерпуль просто красавцы, кто бы что ни говорил
Источник: http://fapl.ru/posts/105354/?c=1#c7883854
(ответить)
Отличная игра. Особенно второй тайм. Ждал от вишень более крутой игры, ведь они чот тип одни из лучших в лиге в последних 10 матчах.
Жота стремительно становится одним из любимых игроков. Лучший сегодня как по мне. Так же Нюня молодец. Да все хороши, кроме Диаса)
Юнва, отличная и не волидольная победа. Ну и класический ебень тирни на варе не фиксирующий кк очевидные против наших игроков.
(ответить)
Чмошники колбасные
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий