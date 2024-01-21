"Форест" обратился к Уэббу насчет гола Тоуни

"Ноттингем Форест" обратился к главе судейского корпуса Ховарду Уэббу за разъяснениями насчет эпизода с голом нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Напомним, Тоуни отметился голом в своем первом матче после восьми месяцев дисквалификации, со штрафного закрутив мяч в ворота "Форест".



Главный тренер "лесников" Нуну Эшпириту Санту был возмущен тем, что Тоуни подвинул мяч перед исполнением штрафного, а система VAR на это никак не отреагировала.



Как сообщает Sky Sports, после поражения со счетом 3:2 представители "Форест" увиделись с рефери Дарреном Инглэндом, и тот сказал, что такого рода инциденты не рассматриваются VAR.



Протоколы Международного совета футбольных ассоциаций действительно не позволяют VAR проверять, где был установлен мяч для исполнения штрафного, и это целиком зона ответственности арбитров в поле.



В результате "Форест" решил официально обратиться к Уэббу. "Лесники" хотят знать, нарушил ли Тоуни правила, сдвинув мяч и судейский спрей, и должна ли была вмешаться VAR, учитывая то, что этот эпизод предшествовал голу.



