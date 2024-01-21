Клопп не знает, сколько пропустит Салах
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не знает, как долго будет отсутствовать его нападающий Мохамед Салах.
На днях Федерация футбола Египта объявила, что Салах получил травму задней поверхности бедра и пропустит два ближайших матча сборной на Кубке Африки.
Перед матчем против "Борнмута" Клопп выразил уверенность, что "Ливерпуль" справится без Салаха, но что касается сроков восстановления Мохамеда, то у Юргена нет всей информации.
"Во время предыдущего Кубка Африки нам не хватало не только Мо, но и Садио (Мане), причем Сенегал играл против Египта в финале, так что это нормальная ситуация для нас. Мы уже провели несколько матчей без Мо в этом сезоне, мы сыграли против "Вест Хэма" без него, и у нас есть варианты".
"Посмотрим, как мы сможем заменить Мо, но это не проблема. Он уехал, он также получил травму, и мы не знаем, сколько он пропустит, но я доволен своим подбором игроков сегодня".
"Это не лучшая скамейка запасных, но это хорошие игроки, и я надеюсь, у нас не добавится проблем к следующему матчу", — цитирует Клоппа Daily Star.
21.01.2024 20:00
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