"Тоттенхэм" отказался продать Рояла в "Аль-Наср"

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Аль-Насра" о покупке защитника Эмерсона Рояла.

По информации talkSPORT, "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, был готов заплатить 20 миллионов фунтов за Рояла.



Однако "Тоттенхэм" не пожелал отпускать Рояла, несмотря на то, что в этом сезоне Эмерсон обычно проигрывает конкуренцию Педро Порро на позиции правого защитника.



Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высоко ценит 25-летнего бразильца, который также способен сыграть слева и в центре обороны.



Сам Роял счастлив в Северном Лондоне, однако нельзя исключать, что "Аль-Наср" еще вернется с улучшенным предложением по экс-игроку "Барселоны".