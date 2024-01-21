"Вест Хэму" не удалось арендовать Дурана

"Астон Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" насчет аренды нападающего Джона Дурана с опцией выкупа.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет пригласить нападающего в свою команду в январе, однако возможности "молотобойцев" ограничены правилами финансового фейр-плей.



Поэтому "Вест Хэм" ищет усиление среди доступных для аренды игроков, однако "Вилла" отказалась отпустить Дурана к конкурентам по Премьер-Лиге.



Как утверждает The Guardian, забивший два гола в этом сезоне Премьер-Лиги Дуран также вызывает интерес со стороны "Челси".



Дуран только год назад присоединился к "Вилле", будучи купленным у "Чикаго Файр" за 18 миллионов фунтов. В команде Унаи Эмери 20-летний колумбиец исполняет роль дублера Олли Уоткинса.