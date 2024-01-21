"Ньюкасл" решил, что Триппьер и Уилсон не уйдут в январе

"Ньюкасл" принял решение, что защитник Киран Триппьер и нападающий Каллум Уилсон не будут проданы в зимнее трансферное окно.

В течение 48 часов на этой неделе "Ньюкасл" получил запросы "Баварии" насчет Триппьера и "Атлетико" насчет Уилсона.



Особое беспокойство у боссов "Ньюкасла" вызывало будущее Триппьера, который, по слухам, был заинтересован в том, чтобы присоединиться к Эрику Дайеру и Харри Кейну, знакомым ему по "Тоттенхэму" и сборной Англии, в Мюнхене.



По информации The Telegraph, руководство "Ньюкасла" провело беседы с Триппьером и Уилсоном, сообщив обоим игрокам, что те не покинут "Сент-Джеймс Парк" в январе.



В ответ Триппьер заверил руководство и тренерский штаб, что счастлив в "Ньюкасле" и не будет требовать своего трансфера. Уилсон, который в данный момент отсутствует с травмой икроножной мышцы, также отнесся к этому решению с пониманием.