"Ньюкасл" решил, что Триппьер и Уилсон не уйдут в январе

Каллум Уилсон и Киран Триппьер "Ньюкасл" принял решение, что защитник Киран Триппьер и нападающий Каллум Уилсон не будут проданы в зимнее трансферное окно.

В течение 48 часов на этой неделе "Ньюкасл" получил запросы "Баварии" насчет Триппьера и "Атлетико" насчет Уилсона.

Особое беспокойство у боссов "Ньюкасла" вызывало будущее Триппьера, который, по слухам, был заинтересован в том, чтобы присоединиться к Эрику Дайеру и Харри Кейну, знакомым ему по "Тоттенхэму" и сборной Англии, в Мюнхене.

По информации The Telegraph, руководство "Ньюкасла" провело беседы с Триппьером и Уилсоном, сообщив обоим игрокам, что те не покинут "Сент-Джеймс Парк" в январе.

В ответ Триппьер заверил руководство и тренерский штаб, что счастлив в "Ньюкасле" и не будет требовать своего трансфера. Уилсон, который в данный момент отсутствует с травмой икроножной мышцы, также отнесся к этому решению с пониманием.


Метки Атлетико, Бавария, Ньюкасл, Триппьер, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.01.2024 17:14 # brown-ale
    Правильное решение, и так играть некому. Но летом обоих нужно продавать.

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  2. takernotagiver 21.01.2024 17:09 # takernotagiver
    У них столько травмированных игроков. Ясен хрен, они не будут разбрасываться добротными игроками

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