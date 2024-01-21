"Вилла" направила третье предложение о покупке Роджерса

"Астон Вилла" сделала уже третье предложение о покупке вингера "Мидлсбро" Моргана Роджерса.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Вилла" определила Роджерса в качестве своей цели номер один на зимнее трансферное окно.



В течение считанных дней "Вилла" направила два предложения о покупке Роджерса, но два отказа не остановили бирмингемский клуб, который сейчас предпринял третью попытку, сообщает Daily Mail.



Предполагается, что сам Роджерс, родившийся в пригороде Бирмингема, открыт к переходу в "Виллу", чей главный тренер Унаи Эмери является большим поклонником таланта 21-летнего англичанина.



"Боро" только прошлым летом приобрел Роджерса у "Манчестер Сити" за 1 миллион фунтов, и "горожанам" положена доля от последующей перепродажи игрока "речниками".



Роджерс находился в системе "Сити" с 2019 года. Морган не провел ни одного матча за первую команду "горожан", успев побывать в "Линкольне", "Борнмуте" и "Блэкпуле" на правах аренды.