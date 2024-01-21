"Вест Хэм" выигрывает борьбу за Филлипса

"Вест Хэм" выигрывает борьбу за право арендовать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

В предыдущие дни и недели Филлипса сватали в различные клубы Премьер-Лиги и не только — среди претендентов на Калвина также назывались "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".



Однако Филлипс, как утверждает Daily Mirror, достанется "Вест Хэму", и арендное соглашение по Калвину будет оформлено уже на предстоящей неделе.



"Вест Хэм" полностью возьмет на себя зарплату Филлипса в 130,000 фунтов в неделю и дополнительно предложит 28-летнему игроку сборной Англии бонусы.



Это будет простая арендная сделка, однако "молотобойцы" уже дали понять, что открыты к постоянному трансферу Филлипса в конце сезона, когда у Калвина будет оставаться еще четыре года по контракту с "Сити".



Сыгравший только четыре матча за "Сити" в этом сезоне Филлипс надеется, что переход в "Вест Хэм" позволит ему обрести регулярную игровую практику в преддверии Евро-2024.