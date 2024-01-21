Джо Скалли может заменить Триппьера в "Ньюкасле"

"Ньюкасл" рассматривает крайнего защитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной США Джо Скалли в качестве замены для Кирана Триппьера, если тот уйдет в "Баварию".

Накануне появилась информация, что Триппьер уже дал устное согласие на переход в "Баварию". Однако чемпионам Бундеслиги еще придется попотеть, чтобы убедить "Ньюкасл" отпустить ключевого игрока посреди сезона.



Впрочем, "Ньюкасл" находится под давлением правил финансового фейр-плей, а уход 33-летнего Триппьера облегчил бы зарплатную ведомость "сорок" на 120,000 фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" готов к расставанию с Триппьером и уже присмотрел замену Кирану в лице Скалли, который выступает в Гладбахе после своего перехода из "Нью-Йорк Сити" в 2020 году.



К своему 21 году Скалли сыграл 75 матчей в рамках Бундеслиги и считается превосходным гибридным "фулбеком", который силен физически, но вместе с тем ловок и любит подключаться вперед.