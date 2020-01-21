"Сити" хочет сделать Савио своим первым летним приобретением

Савио Своим первым приобретением грядущим летом "Манчестер Сити" надеется сделать вингера "Жироны" Савио.

Этот сезон Савио проводит за "Жирону" на правах аренды из "Труа" — оба этих клуба входят в семейство City Football Group, флагманом которого является "Сити".

Это родство автоматически делает "Сити" фаворитом в борьбе за Савио, который забил пять голов и отдал пять результативных передач в 20 матчах этого сезона за "Жирону".

Как сообщает Daily Star, для приобретения Савио — или Савиньо — в июле "горожанам" хватит 10 миллионов фунтов, и это треть от того, сколько бы пришлось выложить какому-либо другому клубу за 19-летнего бразильца.

На "Этихад" считают, что Савио, выступающий на позиции флангового нападающего, способен им принести хорошую прибыль, даже если не заиграет в команде Хосепа Гвардиолы.


Метки Жирона, Манчестер Сити, Савио, Труа

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2024 13:00

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