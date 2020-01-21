"Сити" хочет сделать Савио своим первым летним приобретением

Своим первым приобретением грядущим летом "Манчестер Сити" надеется сделать вингера "Жироны" Савио.

Этот сезон Савио проводит за "Жирону" на правах аренды из "Труа" — оба этих клуба входят в семейство City Football Group, флагманом которого является "Сити".



Это родство автоматически делает "Сити" фаворитом в борьбе за Савио, который забил пять голов и отдал пять результативных передач в 20 матчах этого сезона за "Жирону".



Как сообщает Daily Star, для приобретения Савио — или Савиньо — в июле "горожанам" хватит 10 миллионов фунтов, и это треть от того, сколько бы пришлось выложить какому-либо другому клубу за 19-летнего бразильца.



На "Этихад" считают, что Савио, выступающий на позиции флангового нападающего, способен им принести хорошую прибыль, даже если не заиграет в команде Хосепа Гвардиолы.