"Юнайтед" готов заплатить Каземиро, чтобы тот ушел
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить полузащитнику Каземиро, чтобы тот ушел из клуба в качестве свободного агента грядущим летом.
Каземиро, купленный у "Реала" за 70 миллионов фунтов летом 2022, был ключевым игроком "Юнайтед" в прошлом сезоне, но в этой кампании форма 31-летнего бразильца резко пошла на спад.
Со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю Каземиро превратился в обузу — обузу, от которой сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "Юнайтед", собирается избавиться.
На "Олд Траффорд" понимают, что задача продать возрастного игрока, который растерял форму и получает огромную зарплату, не выглядит реалистичной, поэтому "красные дьяволы" готовы расторгнуть контракт с Каземиро.
Правда, чтобы Каземиро согласился досрочно прекратить свой контракт, от которого остается еще два с половиной года, "Юнайтед" придется выплатить внушительную компенсацию игроку.
По информации Daily Star, речь может идти о сумме в 20 млн. фунтов или даже больше, однако Рэтклифф и его советники убеждены, что это имеет смысл.
Каземиро находит привлекательной возможность вернуться в Ла Лигу, а также к нему существует интерес со стороны "Милана" из Серии А. Экс-полузащитник "Сан-Паулу" непременно привлечет внимание и саудовских клубов.
21.01.2024 11:00
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позор
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