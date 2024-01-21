"Юнайтед" готов заплатить Каземиро, чтобы тот ушел

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить полузащитнику Каземиро, чтобы тот ушел из клуба в качестве свободного агента грядущим летом.

Каземиро, купленный у "Реала" за 70 миллионов фунтов летом 2022, был ключевым игроком "Юнайтед" в прошлом сезоне, но в этой кампании форма 31-летнего бразильца резко пошла на спад.



Со своей зарплатой в 350,000 фунтов в неделю Каземиро превратился в обузу — обузу, от которой сэр Джим Рэтклифф, покупающий 25% акций "Юнайтед", собирается избавиться.



На "Олд Траффорд" понимают, что задача продать возрастного игрока, который растерял форму и получает огромную зарплату, не выглядит реалистичной, поэтому "красные дьяволы" готовы расторгнуть контракт с Каземиро.



Правда, чтобы Каземиро согласился досрочно прекратить свой контракт, от которого остается еще два с половиной года, "Юнайтед" придется выплатить внушительную компенсацию игроку.



По информации Daily Star, речь может идти о сумме в 20 млн. фунтов или даже больше, однако Рэтклифф и его советники убеждены, что это имеет смысл.



Каземиро находит привлекательной возможность вернуться в Ла Лигу, а также к нему существует интерес со стороны "Милана" из Серии А. Экс-полузащитник "Сан-Паулу" непременно привлечет внимание и саудовских клубов.