"Сити" хочет наградить Де Брюйне новым контрактом

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" хочет наградить своего полузащитника Кевина Де Брюйне новым контрактом за преданность клубу.

Де Брюйне является одной из ведущих трансферных целей для саудовских клубов на грядущее лето, наряду с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Саудиты готовы поманить Де Брюйне зарплатой в 1 миллион фунтов в неделю, однако Кевин счастлив в "Сити", а трое его маленьких детей считают Манчестер своим домом.

Сейчас у Де Брюйне остается еще 18 месяцев по действующему контракту с зарплатой в 375,000 фунтов в неделю, однако "Сити" хочет продлить сотрудничество с Кевином до июня 2026, сообщает Daily Mirror.

Даже в свои 33 года, Де Брюйне остается ключевым игроком команды Хосепа Гвардиолы, что Кевин продемонстрировал своим эффектным выходом на замену против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, забив гол и отдав результативную передачу.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2024 10:00

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