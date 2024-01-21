"Юнайтед" подтвердил назначение Беррады

"Манчестер Юнайтед" подтвердил назначение Омара Беррады своим новым исполнительным директором.

Как следует из официального заявления "Юнайтед", клуб еще сообщит, когда Беррада приступит к работе на "Олд Траффорд", а до тех пор обязанности исполнительного директора на временной основе продолжит исполнять Патрик Стюарт, которому была доверена эта роль после ухода Ричарда Арнольда.



Беррада переходит в "Юнайтед" с должности директора по футбольным операциям City Football Group — спортивного холдинга, управляющего 11 клубами на пяти континентах, включая "Манчестер Сити".



Беррарда обладает большими познаниями не только в спортивной сфере, но и в коммерческой. До своего перехода в CFG в 2011 году Омар трудился в "Барселоне", застав период доминации Хосепа Гвардиолы.



Беррада родился в Париже от марокканских родителей, а образование получил в США, затем продолжив учиться в Европе.



По информации Sky Sports, это назначение "Юнайтед" произвел по инициативе сэра Джима Рэтклиффа, покупающего 25% акций "Юнайтед". Естественно, британский бизнесмен провел консультации с Джоэлом и Аврамом Глэйзерами.