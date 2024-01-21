Нуну возмущен, почему VAR не вмешалась после гола Тоуни

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту считает, что система VAR должна была вмешаться в эпизоде с голом нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

В своем первом с мая прошлого года матче Тоуни потребовалось только 19 минут, чтобы забить гол. Айвен продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных.



Правда, пока рефери был занят общением с игроками в стенке, Тоуни дважды подвинул мяч и заодно судейский спрей на газоне. По мнению самого Айвена, он действовал в рамках правил.



"Ты можешь двигать мяч в пределах метра, и я слегка сдвинул его к краю. Я увидел зазор. Я направил мяч в обход стенки, и я был рад попасть. Я практикуюсь каждый день на тренировках. Каждый подкалывает меня, когда мяч улетает на трибуны или на парковку, но когда нужно, на меня можно положиться, так что это хорошо", — цитирует Тоуни The Guardian.



Слова Тоуни о том, что мяч разрешено двигать перед исполнением штрафных, удивили Эшпириту Санту, который считает, что этот гол следовало отменить.



"Это нечто новое для меня".



"Правила четко гласят: каждая ситуация, которая ведет к голу, должна быть проверена. Это даже не вопрос сантиметров — он подвинул мяч почти на метр", — посетовал Нуну.



