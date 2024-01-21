"Ньюкасл" отклонил запрос "Атлетико" насчет аренды нападающего Каллума Уилсона.

Уилсон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Борнмута" за 20 миллионов фунтов в 2020 году, забив 46 голов в 102 матчах за "сорок".



Уилсон является одним из любимчиков на "Сент-Джеймс Парк", однако в этом сезоне Премьер-Лиги Каллум выходил в стартовом составе лишь семь раз.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" отклонил запрос "Атлетико" насчет аренды Уилсона, но открыт к предложениям насчет постоянного трансфера.



"Ньюкасл" находится под давлением правил финансового фейр-плей и учитывает, что уже в следующем месяце Уилсону исполнится 32, а от действующего контракта Каллума остается только один полный год.



"Атлетико" смог бы задействовать Уилсона в плей-офф Лиги Чемпионов, несмотря на то, что Каллум был заигран за "Ньюкасл" на групповой стадии, однако у "матрасников" самих есть проблемы с соблюдением правил ФФП, и постоянный трансфер игрока сборной Англии для них под вопросом.