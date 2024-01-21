21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 января, двумя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Шеффилд Юнайтед" набрал лишь одно очко в четырех последних матчах Премьер-Лиги и не знает побед уже девять кряду. "Вест Хэм" одержал 10 побед в этом сезоне Премьер-Лиги — на одну меньше, чем за весь прошлый. "Молотобойцы" выиграли все три последние встречи с "клинками", ни разу не пропустив.



"Шеффилд Юнайтед" лишен уехавших на Кубок Африки Яссера Ларуси и Аниса Слимана, а также травмированных Криса Бэшема, Джона Игана и Даниэля Джеббисона. Том Дэвис набирает форму в тренировках.



"Вест Хэму" предстоит оценить готовность Джаррода Боуэна. Найеф Агерд и Мохаммед Кудус на Кубке Африки, Лукас Пакета и Мичейл Антонио травмированы, а Саид Бенрахма дисквалифицирован.



БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" не выиграл ни одного из девяти первых матчей Премьер-Лиги при Андони Ираоле, зато затем — семь из 10. Свое единственное поражение в 20 поединках этого чемпионата "Ливерпуль" потерпел от "Тоттенхэма" 30 сентября, когда остался вдевятером. "Вишенки" проиграли восемь из девяти последних встреч с "красными" — единственным исключением стала победа 1:0 в прошлом сезоне.



Защитник "Борнмута" Ллойд Келли имеет шансы выйти на поле, но Тайлер Адамс, Райана Фредерикс, Адам Смит и Милош Керкез точно не сыграют. Маркос Сенеси дисквалифицирован, а Данго Уаттара и Антуан Семеньо выступают за свои сборные.



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах представляет сборную Египта на Кубке Африки, где на днях получил травму. Энди Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Костас Цимикас и Доминик Собослаи остаются в лазарете. Ватару Эндо на Кубке Азии.